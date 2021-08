Este miércoles llegan al límite entre Beni y Santa Cruz

Los tacanas se suman en el séptimo día de la marcha indígena

Martes, 31 de Agosto, 2021

Ref. Fotografia: La columna de marchistas partió a las 5.00 de este martes. Foto: Roger Barba

A las 5.00 de la madrugada comenzó el séptimo día de la marcha de los indígenas del oriente, chaco y amazonía que se vio reforzado con los tacanas, que se sumaron a la columna que recorre la ruta entre Trinidad y Santa Cruz para exigir respeto a su territorio.

El punto de arranque fue la zona conocida como “Huesos” y esperaban desplazarse hasta “Lomas de Amor”. Este miércoles prevén llegar hasta el puente San Pablo, en el límite entre Beni y Santa Cruz. En este lugar se prevé que se sume una comitiva del Comité Pro Santa Cruz que acudió a darles su respaldo y los acompañará en parte del trayecto, ya en territorio cruceño.

Llevan recorridos más de 110 kilómetros, en los primeros días, la bajo aguaceros y en las últimas jornadas bajo un sol que ha elevado las temperaturas por encima de los 33 grados.

La movilización coincide con los 31 años de la primera marcha de 1990 y a diez años de la represión en Chaparina, cuando sufrieron una arremetida que dejó decenas de heridos.

Recolectan ayuda en Santa Cruz para los marchistas

En la plaza 24 de Septiembre se instaló un toldo para recibir ayuda destinada a los hombres, mujeres y niños que realizan la agobiante caminata. “Sabemos que Santa Cruz ha tenido un corazón muy solidario y apelamos a ello para que puedan apoyar con alimentos y artículos de aseo personal”, señaló Berenice Serataya, responsable de género de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).

Adolfo Chávez y Bernice Serataya, en la plaza 24 de Septiembre. Foto: Regis Montero

“Exigimos que se respeten nuestros derechos al no avasallamiento de nuestras tierras. En la chiquitanía se no están ingresando por todos lados, están prácticamente destruyendo nuestro territorio, no los están quemando. Yo como roboreseña, como chiquitana, estoy muy indignada por todo lo que está pasando”, añadió.

Adolfo Chávez, histórico dirigente de los indígenas del oriente, señaló que el tema de la tierra no se puede dejar al uso y abuso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el ministerio de Desarrollo Rural. “Tarde o temprano, los funcionarios del INRA, nacional y departamental, una vez culmine este gobierno, van a tener que pagar sus cuentas frente a un juzgado”, advirtió Chávez.