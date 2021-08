Cuestiona el trabajo de la Fiscalía

Exjefe militar dice que fue implicado en el caso 'golpe II' con 'reportes de prensa' y 'comunicados'

Martes, 31 de Agosto, 2021

Ref. Fotografia: El almirante Palmiro Gonzalo Jarjury. Foto: Archivo.

El excomandante de la Armada Boliviana, almirante Palmiro Gonzalo Jarjury, cuestionó el trabajo de la Fiscalía ya que se lo estaría implicando en el caso del denominado “golpe de Estado II”, con “reportes de periódicos” y “comunicados” de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La declaración del exjefe militar se dio ante la Fiscalía dentro de este segundo proceso que se investiga los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Habiendo tomado conocimiento de las carpetas de investigación quedó muy sorprendido porque son los reportes de periódicos, son comunicados de representantes de la Asamblea Legislativa (mi implicación en el caso)”, cuestionó el almirante según se lee en parte su declaración informativa.

El exjefe militar enfrenta el proceso junto al Alto Mando Militar, además de la expresidenta Jeanine Añez. Dentro del caso “golpe de Estado I” también se encuentra implicado y actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de Patacamaya.

“Además, quiero señalar que el hecho es muy genérico y no se ha llegado a un hecho concreto donde yo he participado. Además, no se me ha señalado donde cometido un ilícito y la forma como he cometido un ilícito para concluir la lectura de hechos, es el mismo de mi anterior declaración dentro del caso”, añadió Jarjury.

La investigación por el denominado “golpe de Estado” de 2019 fue dividida en dos casos por tipos penales distintos. En un proceso se investigan los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

En ambos casos, se encuentra investigada la expresidenta Añez, recluida preventivamente en la cárcel de Miraflores.

Fuente: ERBOL