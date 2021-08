Respuesta al ministro de Obras Públicas

Gobernación aclara que deuda en proyectos pertenecen a gestiones anteriores

Lunes, 30 de Agosto, 2021

Ante declaraciones vertidas por el Ministro de Obras Pùblica Edgar Montaño que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, adeuda más de Bs 112 millones como contraparte para la construcción de al menos ocho carreteras de esa región del país; aclararon que son deudas de gestiones pasadas.

El secretario de Desarrollo Económico, Luis Fernando Menacho, en conferencia de prensa resaltó que la nueva gestión liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho, asumirá los compromisos que están pendientes desde el año 2018, 2019 y 2020.

"Decirle al Ministro de Obras públicas, Edgar Montaño que no necesita hacerle recuerdo al gobernador ni a la gobernación de los compromisos asumidos por gestiones anteriores, estamos en conocimiento de ello. Lo raro es que no se hayan hecho los cobros en las gestiones anteriores y se hagan los cobros al inicio de esta gestión", manifestó Menacho.

El secretario departamental, dio a conocer que el pasado viernes, el gobernador cursó una nota donde solicita de estos recursos de fideicomiso para cumplir con los compromisos de gestiones anteriores.

Indicó que la solicitud de 112 millones de bolivianos son para cubrir con 9 proyectos en ejecución. Menacho, señaló que aún hay un saldo de más de 300 millones de bolivianos que también se han comprometido en gestiones anteriores sin que estos recursos hayan sido programados en su debido momento y que tampoco forman parte de la deuda en los estados financieros de la deuda de 2020. "De todas manera decirle a la ciudadanía que nosotros vamos a honrrar estos compromisos. Estamos conscientes que la mejor forma de hacer desarrollo es crear nuevas rutas viales y mantener las que tenemos", remarcó.

Menacho, indicó que también se habla de un proyecto de camino Las Cruces - Buena Vista, que todavía como gobernación no ha sido firmado y que tampoco será firmado ante la falta de recursos. "No queremos ser irresponsable de comprometer recursos que no tenemos, ahora si el Estado nos garantiza estos recursos si podemos ver la posibilidad de firmar estos proyectos", dijo a tiempo de subrayar que como Gobernación se han contemplado 100 millones de bolivianos en infraestructuras.