Le resta relevancia

Reelección indefinida: Procurador afirma que Opinión de la Corte IDH no es retroactiva y no tocará sentencia alguna

Sábado, 26 de Junio, 2021

El Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, aseveró este viernes que la Opinión Consultiva que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), respecto al caso de la reelección indefinida como derecho humano, no provocará la anulación de ninguna sentencia que se emitió previamente, porque sus efectos no son retroactivos.

Chávez hizo esa afirmación consultado acerca de que si la resolución de la Corte podría anular la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional, la cual habilitó la reelección indefinida en Bolivia y fue el argumento para que Evo Morales sea candidato presidencial en 2019, a pesar de que la Constitución, ratificada por referendo, lo prohibía.

“De ninguna manera, porque la norma tiene un carácter de de estabilidad y rige hacia adelante, no es retroactiva, por eso no hay debate. Imagínese usted que fuera en ese sentido, habría que anular las elecciones de 2019 (…). No mi amigo, no. Va hacia adelante, va siempre hacia adelante y tiene un carácter progresivo como siempre se enfoca el avance de los derechos humanos. De ninguna manera va a tocar sentencia alguna, no tiene por qué hacerlo”, dijo el Procurador en contacto con ERBOL.

La Corte IDH se pronunciará respecto a una Opinión Consultiva presentada por el Estado colombiano, cuyo objetivo es definir si la reelección indefinida es un derecho humanos amparado por el Pacto de San José. Ese argumento fue usado en Bolivia y otros países para justificar repostulaciones.

Para el Procurador, dicha Opinión Consultiva no genera ninguna expectativa y es tangencial a la agenda pública. Dijo que el Gobierno se enfoca en temas de vacunas ay el bienestar de la población.

Aseguró que la resolución de la Corte IDH no será un fallo, dado que no hay partes en contienda. Dijo que el ente interamericana se pronunciará como una “generalidad” para orientar las políticas y derechos humanos de los países de la región y no con una dirección a un Estado específico.

Consideró que el tema de la Opinión Consultiva ya está superado en la agenda política nacional y que no debería tener relevancia interna.

Chávez no descartó, sin embargo, que en un futuro este tema se ponga en agenda. Explicó que cuando alguien pretenda postularse “por una situación que se ha dado algún tiempo atrás tal vez sea recomendable tomar en cuenta esta Opinión Consultiva”. /Erbol