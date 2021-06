Arremete contra el exministro

Diputado del MAS: A Quintana nunca le escuché decir soy masista; tal vez ha sido un mal necesario

Viernes, 25 de Junio, 2021

Ref. Fotografia: El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas (Izq.) y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, aseguró que nunca le escuchó al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, decir que era “masista” y que tampoco es uno de los fundadores. Comenta que posiblemente es un “mal necesario” que defendió el denominado proceso de cambio durante el gobierno del expresidente Evo Morales.

“Yo conozco la historia del Movimiento Al Socialismo y él no es pues un fundador, los fundadores son otros. (…) Por lo menos nunca le he escuchado decir que él (Quintana) es masista, (pero) siempre ha defendido el proceso de cambio. Pero yo que estoy bastante tiempo en eso, jamás lo he visto en el tema de ser uno de los fundadores, más bien trabajaba con la derecha, –como dicen no–, era parte de ADN (Acción Democrática Nacionalista)”, afirmó Venegas a la ANF.

El diputado se refirió al tema al ser consultado sobre las declaraciones del exministro de la Presidencia, quien cuestionó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la intención de "premiar" a la Policía Boliviana con la “Ley de Carrera de Generales y Ascensos” que, según él, ni en tiempos de la dictadura habría sucedido.

