Sobre la carta de la Iglesia

Longaric afirma que el nuncio apostólico nunca le transmitió solicitud del Papa sobre asilados

Viernes, 25 de Junio, 2021

Ref. Fotografia: La excanciller de Bolivia, Karen Longaric. Foto: Archivo

La excanciller de Bolivia, Karen Longaric, manifestó que el nuncio apostólico en Bolivia nunca le transmitió ni de manera verbal ni escrita una solicitud del papa Francisco para que el gobierno de Jeanine Áñez proporcione los salvoconductos a las exautoridades del MAS asiladas en la Embajada de México en el país.

“El Nuncio apostólico que es el embajador del Vaticano en Bolivia nunca me habló sobre ese tema, no obstante que con él conversé en más de una oportunidad. Nunca me transmitió ni verbal ni en forma escrita una solicitud que el Papa hubiese hecho sobre este tema”, declaró la exautoridad en contacto con la ANF.

Confirmó que el vicecanciller de su gestión acusó recibo de la nota que el exembajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, envió haciendo conocer de una sugerencia del Papa sobre los asilados.

Fuente: ANF