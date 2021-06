Asesino a su pareja

Hombre enterrado en su patio agonizó hasta que finalmente acabaron con su vida

Viernes, 25 de Junio, 2021

La situación en pareja era cada vez más insostenible, refiere Irma Ortíz Oyola, esposa de Florencio Cadima Ponce, asesinado y enterrado en su propia vivienda tras ser denunciado como desaparecido desde mayo de 2021.

La mujer contó en detalle los momentos cuando decidió acabar con la vida de Florencio en complicidad con sus hijos y poner fin a varios años de sufrimientos y maltratos, refiere la detenida en su declaración.

"Por fin duermo tranquila, porque él era militar, era muy abusivo conmigo y con mis hijas", señaló aclarando que vivían en la misma casa pero hace más de 20 años que no tenían una relación ni compartían una habitación.

Irma declaró ante la fiscal Alejandra Ávalos que el año pasado después de discutir sin razón golpeó a la cabeza con una barreta metálica a Florencio y quedó medio borracho sujetándose en el puerta del baño y cuando me acercaba a rematarlo, mi hija Orma Cadima Ortíz me atajó. "Mamá moderese que le pasa", me dijo.

Después Florencio perdió el conocimiento y se desmayo por varios minutos trasladándolo a la cama de su habitación. "Mi hija Irma me dijo que vaya a ver a los chicos, yo le respondí que no quería me senté y pensé que Florencio podía ir a denunciar a la Policía, me dije que si me denunciaba yo iba a decirle a la Policía que él era muy violento y que paraba pegando a mis nietos, a su hija y a mí".

La esposa indicó que luego entró al cuarto de su pareja y al verlo todavía con vida buscó un cuchillo y decidió quitarle la vida cortandole el cuello, ante el miedo que después reaccione contra ella.

Una vez consumado el hecho de sangre, mis hijos se pusieron a llorar pero me ayudaron a cavar un pozo en el patio para enterrarlo. "Irma se entró a su cuarto a llorar, yo me fui a sentar nuevamente a la puerta principal, vino mi nieto y me dijo que ya estaba el pozo, lo envolvimos en una sábana blanca con vista al cielo y lo enterramos, luego limpiamos toda la casa, especialmente su cuarto", señaló.

Esta semana la Felcc allanó el domicilio de la víctima ubicada en la calle Los Cedros de la urbanización Toborochi donde se procedió a la exhumación del cadáver de Florencia a denuncia realizada desde Londres - Inglaterra de la hija de la pareja Sonia Cadima luego que su madre le confesó del crimen.

En la investigación se detuvo a cinco personas de las cuales tres quedaron aprehendidas Yrma Ortíz Oyola (esposa) Irma Cadima Ortíz (hija) y Henry Ayala Torrejón (yerno) quienes fueron imputados por los delitos de asesinato y parricidio.