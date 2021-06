Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley de 'Fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupción'

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en su estación en grande y detalle, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley N° 208/2020-2021, de “Fortalecimiento para la lucha contra la corrupción”. La sesión se extendió más de ocho horas.

La norma aprobada tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley N°004 “Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz y del Código del Procedimiento Penal”.

Ante el Pleno, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, expuso los motivos y detalles del proyecto normativo dónde enfatizó que no afecta los principios de constitucionalidad, claramente establecidos en la Carta Magna.

“El proyecto de Ley será una norma que no busca la impunidad; más bien, es todo lo contrario, es una norma que busca una justicia eficaz y eficiente. También, debo recalcar que una ley no puede modificar la Constitución Política del Estado, no afecta los principios de constitucionalidad”, afirmó el ministro.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Jhonny Pardo, ponderó las cualidades de la normativa en tratamiento y destacó que la misma fue suficientemente socializada con sectores sociales del país.

El proyecto de ley consta de seis artículos, una disposición abrogatoria y derogatoria, y una disposición final.

Tras la aprobación del pleno, la propuesta legislativa será remitida a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión.