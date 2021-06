Fijará jurisprudencia si es o no un derecho humano

Expectativa por pronunciamiento de la Corte IDH sobre la reelección

Jueves, 24 de Junio, 2021

Para este viernes se espera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre si la reelección indefinida es un derecho humano, como en su momento arguyó el MAS para repostular a Evo Morales.

El tema está en agenda y se espera que se debata en el 142 periodo de sesiones de la Corte IDH.

El caso surgió luego de que Colombia presentó el 21 de octubre del 2019 un recurso opinión consultiva para que la corte se pronuncie sobre el tema.

En el periodo para presentar objeciones o apoyos, solo Nicaraguay respaldo la reelección sin límites. No consta en el portal de la Corte IDH ninguna posición de los entonces miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que avalaron la repostulación el 2017, ni tampoco una defensa del MAS.

El dictamen del TCP arguyó que el Pacto de San José consagraba este supuesto derecho y declaró inaplicable el artículo 168 de la Constitución boliviana, que permite la reelección solo por un periodo consecutivo.

“MAS dice que no fue escuchado, ante Corte IDH en Opinión Consultiva sobre reelección. Aquí la lista de 60 estados, organismos, instituciones y personas que intervenimos de forma escrita y oral. Evo/MAS no lo hicieron, porque saben que perpetuarse no es derecho humano”, escribió el expresidente Tuto Quiroga.