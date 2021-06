Video viral del exmandatario

Eva a Evo: Tiene que pedir disculpas a El Alto, no está bien referirse de forma burlesca

Jueves, 24 de Junio, 2021

La alcaldesa de la ciudad de El Alto y disidente del Movimiento al Socialismo, Eva Copa, dijo que el expresidente Evo Morales debe pedir disculpas por dirigirse de forma burlesca a una ciudad que lo apoyó durante 14 años y luchó por su retorno al país, después que la exautoridad dijera que los alteños se pelearían por ministerios si Eva Copa asumía la presidencia.

“El hermano Evo Morales, el expresidente que recibió gran apoyo de la ciudad de El Alto en sus gestiones de presidente, hemos luchado para que vuelva al país y vuelva con todo el derecho que tiene un ciudadano boliviano, tiene que ser consciente de pedir disculpas a nuestra urbe. No está bien, tal vez ha sido un lapsus, pero no está bien referirse a nuestra ciudad de forma burlesca, eso es lo que me molesta”, afirmó a los medios.

La autoridad alteña reaccionó molesta por las afirmaciones del exmandatario quien en un video se refirió a la estrategia para lograr la victoria del MAS en las elecciones generales de 2020, cuando las organizaciones sociales pedían que la expresidenta Jeanine Áñez salga de la presidencia.

Entonces, Morales recordó que ante la hipótesis de una renuncia de Áñez por la presión, se plantearon alternativas de quiénes podían asumir la presidencia, según dijo se sugirió que los militares, Eva Copa y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

“Yo digo, si fuera Eva Copa, los alteños se van a pelear por ministerios. Vamos a estar peleándonos”, se le escucha decir al exmandatario. Copa dijo sentirse “molesta” por estas palabras, más aún cuando esta ciudad dio la cara en los conflictos de octubre de 2003 y en 2019, porque dejaron luto y dolor entre los alteños.

“Luchamos contra la dictadura, nos mantenemos firmes para recuperar la democracia, El Alto se llenó de luto y dolor y jamás hemos pensando en pelear por ministerios y aunque no nos den nosotros vamos a seguir luchando en la reivindicación de nuestros derechos y por mejores días para nuestros hermanos”, declaró a los medios.

Cuestionó que la exautoridad y líder del MAS se refiera al tema con mofa, haciéndose la burla “estábamos viviendo momentos muy difíciles, de mucho dolor y luto”.

Tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, habitantes de la ciudad de El Alto se movilizaron, casi a diario bajaban en marcha hasta el centro de la ciudad; en esa ciudad también murieron más de 10 personas durante la crisis política de ese año.

Copa también cuestionó que el tema haya sido planteado por Morales como la gran estrategia política, cuando en realidad la lucha se la hizo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre los diputados y senadores para aprobar una Ley de Convocatoria a las Elecciones Generales con el objetivo de que “retorne la democracia”.

Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud, Gabriela Montaño, se asilaron en México; otro grupo de ministros se asilaron en la embajada de México en Bolivia, mientras que otros optaron por el silencio.

Fuente: ANF