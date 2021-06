Asegura que la 'persecución es una cortina de humo'

Mesa: Afirmaré hasta el día en que me muera que el gobierno de Añez ha sido un gobierno constitucional

Domingo, 20 de Junio, 2021

Ref. Fotografia: El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Foto: Captura

“Yo en este momento afirmo, como he afirmado siempre y afirmaré hasta el día en que me muera: este gobierno de la señora Añez ha sido un gobierno constitucional, cumpliendo rigurosamente la sucesión constitucional”, afirmó el líder de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa.

Aseguró que la persecución política de la que es objeto junto a otros miembros de la oposición, es una cortina de humo de Evo Morales y Luis Arce Catacora para no hablar de la crisis económica y de la situación de contagios y enfermos de coronavirus.

“Esto es lo que al país le preocupa; lo que a mi parece vergonzoso es que Evo Morales, por buscar sus intereses personales y Luis Arce que está adecuándose a los mandatos de Evo Morales, en vez de luchar en serio contra el Covid-19, para no hablar de la crisis económica, están echando una cortina de humo con la persecución política de la que somos víctimas quienes somos parte de la oposición”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Mesa compareció la semana pasada ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo dentro el caso denominado “golpe de Estado” que impulsa al gobierno nacional, con el argumento de hacer justicia por los hechos de Senkata y Sacaba que se desataron tras la renuncia y posterior salida de Evo Morales rumbo a México, en medio de la crisis social y política de noviembre de 2019.

El expresidente se acogió al derecho de guardar silencio y no respondió las preguntas de la Fiscalía, aunque no descartó que sea llevado hasta la imputación dentro del “falso golpe del Estado” que investiga un Fiscal de Materia para "blanquear el fraude electoral que cometió Evo Morales".

Dijo que el actual escenario de persecución es una vergüenza ante las 419 mil personas contagiadas, 113 mil nuevos contagios entre mayo y junio cuando se ejecuta la persecución, 3.034 fallecidos, 50 bebés y 50 niños que han muerto desde enero a junio de este año por coronavirus.

En torno a la sucesión constitucional de Añez, dijo que esta se produjo en medio de un acontecimiento excepcional, porque en condiciones normales la presidencia del Senado le corresponde a la mayoría, pero en situaciones excepcionales cuando la presidenta del Senado renuncia, la presidencia viene a quien le toca de manera incuestionable.

La pregunta es ¿Por qué renunció la presidenta Adriana Salvatierra? “Por una tramoya política para romper la sucesión constitucional; por lo tanto, cada norma tiene un momento específico de aplicación incuestionable”, indicó Carlos Mesa.

Manifestó que la sucesión no está sujeta a la opinión de alguien, sino a lo que dice la Constitución Política y a los hechos que determinan que, cuando el presidente renuncia, ocupa el vicepresidente y si éste renuncia el corresponde al Senado; y cuando éste declina al presidente de Diputados y cuando éste hace lo mismo al primer vicepresidente del Senado y, finalmente, ante la renuncia de éste, al segundo vicepresidente.

Afirmó que lo más grave del asunto no es lo que opine Adriana Salvatierra sobre si fue impedida o no de asumir la sucesión, sino que lo más grave es su reconocimiento de que “hubo una tramoya para interrumpir el orden constitucional y que ella no renunció por razones personales. Ella renunció, como lo dice expresamente de voz propia, porque hubo un acuerdo espurio para destruir la sucesión constitucional con Evo Morales y Álvaro García Linera”.

Durante la entrevista, Mesa se formuló una pregunta: ¿Crees tu Carlos Mesa que la expresidenta es la presidenta constitucional en el momento de la crisis? La respuesta es sí, indicó. Mesa aseguró que Añez “fue presidenta constitucional del Estado Plurinacional, siguiendo rigurosamente la sucesión constitucional”.

Sin embargo, aclaró que durante toda la gestión del gobierno transitorio, él asumió un papel crítico y se declaró contrario “al disparate y al gran error que cometió (Jeanine Añez) de ser candidata, vulnerando el mandato popular y lamento mucho que haya sido rodeada de personas descalificadas en su gobierno, y creo que tiene que ser investigada y creo que el hecho que haya sido una presidenta constitucional, no quita su responsabilidad y las que debe asumir ante la sociedad”. /Erbol