Con 2.485 toneladas por un valor de $us 53,4 millones

Las mascarillas lideraron las importaciones de China a Bolivia en 2020

Jueves, 17 de Junio, 2021

Ref. Fotografia: En los mercados cruceños proliferó la venta de todo tipo de mascarillas faciales. Foto: Regis Montero

El coronavirus tiene un impacto en la balanza comercial entre China y Bolivia. Las mascarillas de protección lideran las importaciones desde la nación asiática en el año 2020, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Bolivia trajo mascarillas de China por un volumen de 2.485 toneladas por un monto de $us 53,4 millones, los grupos electrógenos de energía eólica son el segundo grupo más importante con un total de $us 47,2 millones, indica el informe del IBCE en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Completan el top 5 los vehículos con cilindradas entre 1.000 y 1.500 centímetros cúbicos con $us 34,7 millones, neumáticos nuevos para buses con $us 33,6 millones y motos de entre 50 y 250 cilindradas con 31,7 millones.

En contrapartida, los minerales encabezan la lista de los productos que más le vende Bolivia a la segunda potencia mundial. El primer lugar lo ocupa el mineral de zinc con $us 93,5 millones, luego se ubican el mineral de plata con $us 91,9 millones, carne bovina deshuesada, mineral de estaño con $us 28,6 millones y mineral de plomo con $us 26,3 millones.

Bolivia tiene una balanza comercial deficitaria con China. El año pasado las exportaciones llegaron a $us 1.584 millones y las importaciones cerraron la gestión en $us 357 millones, dejando un saldo en contra de $us 1.227 millones. Este año, el déficit se sitúa en $us 375 millones entre enero y abril, ya que las ventas tuvieron un valor de $us 594 millones y las compras, $us 219 millones, añade el análisis del IBCE.

El país le envía a China 59 productos y le compra 4.166.