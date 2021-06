Señala a la Fiscalía y la Justicia de ser brazos ejecutores de la autocracia

Mesa acusa al oficialismo de mentir y tergiversar los hechos para blanquear el fraude

Miércoles, 16 de Junio, 2021

Salió a responder de manera contundente. Denunció que Evo Morales generó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y que ahora pretende blanquear el fraude con la narrativa de un golpe de Estado inexistente. El expresidente, Carlos Mesa, se pronunció este miércoles sobre la convocatoria a declarar como testigo y dejó en claro que no le dará explicaciones al MAS, ni agachará la cabeza.

“Morales, el gobierno y el MAS, pretenden que agache la cabeza y dé explicaciones. No haré ni lo uno ni lo otro. No da explicaciones quien, como yo, ha hecho y volvería a hacer cien veces lo que se debe hacer en defensa de la paz, la democracia y la Constitución, que es lo que hice entre 2018 y 2020”, dijo el exmandatario, quien leyó un comunicado personal y luego respondió a las interrogantes de los reporteros en La Paz.

Añadió que al acusarlo del supuesto golpe, Morales quiere completar su plan de destruirlo a él y Comunidad Ciudadana, principal fuerza opositora en el parlamento, liderada por él.

“Evo Morales es autor del mayor fraude electoral en democracia y de haberse burlado del pueblo boliviano el 21F al no respetar su decisión en contra de su reelección indefinida”, señaló Mesa, con tono firme.

“No satisfecho con esos daños irreparables, decidió subordinar los intereses de la patria y los problemas dramáticos de salud y desempleo que afrontan los ciudadanos, a su propio interés, que no es otro que su obsesión enfermiza por volver a la presidencia a cualquier costo. Para ello quiere blanquear el fraude que perpetró, inventando un golpe de Estado inexistente”, añadió.

Apunta a la Fiscalía y la Justicia como brazos ejecutores de la autocracia

El expresidente señaló que se ha armado un caso de la forma más chapucera por órdenes de Morales, que acepta Luis Arce, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Además señaló que la convocatoria de la Fiscalía es una aberración jurídica, ya que se basa en la lectura de un libro que hizo Añez durante su declaración ampliatoria del pasado 8 de junio y no de hechos en los que ella fue testigo o partícipe, ya que en esos momentos se encontraba en Trinidad.

Enfatizó en que el Ministerio Público, en el “colmo de la ilegalidad”, le da más credibilidad a las páginas de un libro que a dos leyes, la 1266 que anuló las elecciones del 20 de octubre del 2019 y la 1270, que bajo el título de “Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas”, reconoce, según él, la plena legalidad y el origen del gobierno de Añez. Añadió que en todo caso para abrir un “proceso inventado”, primero se debería declarar la inconstitucionalidad de ambas normas y enjuiciar e Eva Copa y Sergio Choque, legisladores del MAS que presidían entonces el Senado y Diputados, junto a todos los asambleístas.

“Yo acuso”, Mesa señala a Evo, Arce y el MAS

“Yo acuso a Evo Morales, Luis Arce y el MAS de mentir, de tergiversar los hechos, de inventar un delito para destruir a la oposición, destruirme a mí y llevar al país a una espiral de confrontación en medio de una profunda crisis sanitaria y de desempleo. Todo planeado y forzado por la desmedida ambición de un hombre que ya hizo demasiado mal a Bolivia antes de huir el 10 de octubre de 2019 en un avión de bandera extranjera”, indicó Mesa en el párrafo final de su comunicado.

“Le pregunto al Presidente Luis Arce: ¿Seguirá usted apoyando las acciones cargadas de odio y de ambición por el poder de Evo Morales? ¿Seguirá enviando a sus ministros y voceros a mentirle al pueblo boliviano negando la sucesion constitucional que usted mismo admitió públicamente? ¿Está dispuesto a seguir subordinado a Morales, aún a riesgo de llevar su gestión al desastre?”, indicó Mesa en alusión directa al actual mandatario. Cabe recordar que en una entrevista con un programa televisivo, el entonces candidatoArce reconoció al gobierno transitorio de Añez como constitucional.

En marzo pasado, ya como presidente, Arce aclaró que incurrió en un error por desconocimiento de las normas.

Respecto al documento memoria de la Iglesia Católica en el que relata su rol mediador y de pacificación en el 2019, Mesa destacó que es un informe lapidario en el que se pone en evidencia el conjunto de manipulaciones y la acción clara de interrupción del orden constitucional que buscaba Morales con la renuncia de toda la línea sucesoria.

Cuestionó además la actitud de la entonces senadora Adriana Salvatierra “que fue absolutamente mentirosa, que se comprometió delante de la Iglesia a reconocer la presidencia de Jeanine Añez y que después desapareció y negó completamente esos hechos”.