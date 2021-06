Está convocado para este jueves a las 8.15 en La Paz

Mesa se presentará a declarar y señala que la Fiscalía comete una aberración jurídica

Miércoles, 16 de Junio, 2021

El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, confirmó que se presentará este jueves a las 8.15 en la Fiscalía para declarar en calidad de testigo en el caso de supuesto golpe y calificó la citación del Ministerio Público como una aberración jurídica.

Mesa fue convocado luego de una alusión que hizo sobre él la exmandataria, Jeanine Añez, al señalar que advirtió que los conflictos sociales continuarían si Adriana Salvatierra u otro legislador del MAS asumían la presidencia tras la dimisión de Evo Morales. Luego la expresidenta aclaró que hizo esta mención en base al libro “Revolución de las pititas”.

Calificó la convocatoria de la Fiscalía como una aberración jurídica al tomar como base la lectura de un libro que hizo Añez durante su declaración ampliatoria del pasado 8 de junio y no de hechos en los que ella fue testigo o partícipe, ya que en esos momentos se encontraba en Trinidad.

Añadió que no tiene nada que explicar porque ha hecho lo correcto y en todo momento defendió la sucesión constitucional. “No voy a dar explicaciones sobre un hecho falso e inexistente … No voy dar explicaciones sobre una acusación inventada, no voy a ser funcional a una acusación vergonzosa”, enfatizó el exmandatario.