Rivero y Salvatierra se negaron a asumir la presidencia

Informe de la Iglesia desmiente narrativa del golpe: Hubo consenso para designar a Añez y el MAS incumplió

Martes, 15 de Junio, 2021

Ante la arremetida del Movimiento Al Socialismo que busca imponer su narrativa de que en el 2019 hubo un golpe de Estado y no una transición de poder, la Iglesia Católica difundió este martes una memoria sobre lo acontecido entre octubre y noviembre del 2019 en el que desmiente el discurso oficialista al dejar establecido que la asunción de Añez fue constitucional y como resultado de un consenso alcanzado en las mesas de diálogo.

“Los representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional esa tarde (12 de noviembre), en la cual reconocerían a Jeanine Añez, presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia presidente del Estado Plurinacional”, señala el documento de 25 páginas, bajo el título de Informe-Memoria de los hechos del Proceso de pacificación en Bolivia Octubre 2019-Enero 2020.

Señalan que la entonces senadora Adriana Salvatierra se acercó a los facilitadores del diálogo para invitarlos a la sesión de la ALP. “Lamentablemente la bancada del MAS no cumplió el acuerdo alcanzado durante las reuniones del diálogo y no se presentaron en la sesión de la Asamblea Legislativa. Se habló por teléfono varias veces con la senadora Salvatierra garantizándole total seguridad para su presencia siendo que ella alegaba correr peligro, pero no aceptó. Se le envió un coche del cuerpo diplomático para recogerla pero no accedió a hacerse presente en el hemiciclo”, añade el informe presentado por Diego Plá, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

La institución señala que el proceso de diálogo se inició el 7 de noviembre y concluyó el 5 de diciembre del 2019, aunque se hizo un acompañamiento hasta el 20 de enero del 2020. La Iglesia señala que en ningún momento hubo imposiciones.

“El facilitador del diálogo no toma decisiones, ni las fuerza, ni ejerce presión hacia una de las vías de solución hacia una de las vías posibles de solución de un conflicto. Su rol se limita a generar los espacios de encuentro para que los actores hallen respuestas, soluciones y acuerdos que conduzcan a salidas pacíficas en momentos de crisis”, enfatizan en la memoria, donde señalan además que los actores buscaron a la Iglesia por su credibilidad y porque goza de confianza por su experiencia en labores de mediación y diálogo.

Incluso revelan que fue el propio gobierno de Evo Morales, a través del entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, el que solicitó a la Iglesia Católica que colaborara en la pacificación del país, que estaba sumido en una creciente convulsión.

El desenlace para que asuma Jeanine

La renuncia de Morales y toda la línea sucesoria cambió completamente el escenario del diálogo. “El país se acercaba aceleradamente a mayores situaciones de violencia. Dialogar era fundamental, así lo entendieron los facilitadores”, revela le informe.

La primera reunión tras la dimisión de Morales se instaló al anochecer del 10 de noviembre en una sala de la Universidad Católica Boliviana. “El diálogo se centró en la ruptura del orden constitucional, producida por la renuncia del presidente y toda la línea de sucesión. Todos coincidieron en que cualquier solución debía plantearse cumpliendo la Constitución Política del Estado”, explica el documento de la CEB.

Ricardo Paz, vocero de Comunidad Ciudadana, se contactó con Jeanine Añez y con micrófono abierto para que escuchen todos en la sala le preguntó si estaba dispuesta a asumir la presidencia del país y ella respondió “si es para servir al país, aquí estoy”. “Cabe recordar que fue una consulta sobre una posibilidad. En ningún momento se tomó decisión alguna”, aclara el informe.

En las mesas de diálogo se rechazaron propuestas como la que planteó Luis Fernando Camacho a través de los medios de comunicación de conformar una junta cívico – militar, también se desestimó la opción del MAS de elegir presidente entre sus asambleístas o nombrar al opositor Víctor Hugo Zamora al no tener sustento constitucional.

Finalmente quedaron dos opciones. La primera, que asuman las oficialistas Susana Rivero o Salvatierra. “Pero ellas se negaron aduciendo que sus vidas corrían peligro”, explica la CEB. Entonces quedó la otra opción de que tome el mando Jeanine, propuesta que finalmente alcanzó un consenso y la senadora beniana juró en la noche del 12 de noviembre del 2019.

En la reunión de aquel día en horas de la mañana participaron por la CEB, el secretario general Aurelio Pessoa, el obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini, el obispo auxiliar de esta ciudad Giovanni Arana, el secretario general adjunto, José Fuentes Cano y Juan Carlos Nuñez. Del cuerpo diplomático estuvieron, el embador de la Unión Europea, León de la Torre, el embajador de España, Emilio Pérez de Agreda y el exembajador de ese país en Bolivia, Carmelo Angulo, por el MAS asistieron Rivero, Salvatierra y la exministra, Teresa Morales. Por CC, Carlos Mesa, Carlos Alarcón y Ricardo Paz: por Unidad Nacional, Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso, por los cívicos intervino Jerjes Justiniano y por el Conade, Rolando Villena. También se sentó en la mesa el expresidente Tuto Quiroga.

El vocero presidencial Jorge Richter pidió este martes investigar a los mediadores en los conflictos del 2019, ya que le llama la atención que sostuvieron varias reuniones con diversos actores políticos y solo una con el MAS.