Caso BTR

Exalcaldesa Angélica Sosa se presenta a declarar a la Fiscalía

Lunes, 14 de Junio, 2021

Ref. Fotografia: Foto: Regis Montero - El Día.

Angélica Sosa, exalcalde de Santa Cruz se presentó esta lunes a declarar ante el Ministerio Público después de ser denunciada por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a las leyes, contratos ilegales, falsedad material, falsedad ideológica y otros.

El director de general de asuntos jurídicos de la alcaldía David Ever Mérida, informó que el proceso penal de desprende de la existencia de "530 contratos ilegales, que no contaban con la certificación presupuestaria" y cuyos salarios excedían los casi 3 millones de bolivianos, sumado a otros 1.205 contratos "fantasmas", que no marcaban ingreso ni salida y tampoco tenían una función específica.

"Se calcula que el daño económico causado a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra bordea los Bs 25 millones", indicó Mérida. La imputación también abarcará al director de Recursos Humanos y allegados.

El fiscal anticorrupción Diego Toro informó que la exautoridad ya se apersonó anteriormente por un anterior proceso instaurado contra Sosa por incumplimiento de deberes e indicó que se hará la solicitud para que la Alcaldía remita los informes de la investigación por el BTR.

Video: Regis Montero - El Día.