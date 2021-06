Inoculada en la Clínica Modelo La Paz

Abren investigación por la vacunación de la hija de Evo Morales antes de tiempo

Lunes, 14 de Junio, 2021

El ministerio de Salud comenzó a recabar información sobre el caso de Evaliz Morales Alvarado, hija de Evo Morales, quien figura como vacunada pese a que aún no le toca a su grupo de edad.

María Renee, Castro, viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, anticipó que si se establecen irregularidades se aplicarán sanciones. En ese sentido, señaló que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) solicitó información al respecto.

Evaliz tiene 26 años de edad y según la última disposición del ministerio de Salud, actualmente el plan llega hasta los mayores de 40 años, personal de salud, maestros, periodistas, sector del transporte público y personas con patologías de base.

En el Registro Nominal de Vacunación Electrónica del Sistema Nacional de Información en Salud se informa que Evaliz recibió la primera dosis de la Sputnik V el 24 de mayo en la Clínica Modelo La Paz de la Caja Bancaria de Salud.

“Nosotros tomamos absolutamente a todos los ciudadanos de la misma manera, la fiscalización a todas las cajas se va llevando de manera continua. El día de hoy nosotros tenemos a la ASUS tomando cartas en el asunto ante denuncias vertidas en medios y redes sociales. La ASUS está ya reunida con la caja de la banca estatal, como lo ha estado con la Caja Nacional, como lo ha estado con la Caja Petrolera”, indicó Castro en conferencia de prensa en La Paz.

Sobre el tema específico explicó que no puede decir si la información que circula es real o no, debido a que se respeta la confidencialidad de las personas. “Sin embargo, una vez la ASUS tenga los datos necesarios referentes a este tema. La ASUS lo va a dar a conocer, junto con el ministerio”, añadió la autoridad.

Por su parte, la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, señaló que no han recibido ninguna denuncia al respecto, pero abrió la posibilidad de investigar de oficio.

“No hemos recibido la denuncia, pero cuando son hechos relevantes (…) nosotros solicitamos información (…) a las instancias de salud correspondientes porque son esas las que tienen que hacer el control”, dijo Ríos al programa radia por internet del diario La Razón.

Señaló que desde el inicio de la campaña de vacunación solicitan información de manera permanente a las cajas, Sedes y ministerio para controlar el uso de las vacunas.

“Ya hemos solicitado información a estas instancias justamente para realizar este control y evitar que haya este tipo de vacunaciones VIP o que se vacunen personas que no están dentro de los rangos (de edades) o el cronograma establecido”, agregó Ríos al matutino paceño.