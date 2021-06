Contratos irregulares

Fiscalía imputa a presidenta del TED de Tarija por incumplimiento de deberes

Sábado, 12 de Junio, 2021

Ref. Fotografia: La presidente del TED de Tarija, Nataly Vargas. Foto: Web

El Fiscal Departamental de Tarija Wilson Tito informó que ha presentado una imputación formal contra la presidente del Tribunal Electoral Departamental Nataly Vargas, por presunto incumplimiento de deberes en la firma de contratos irregulares para la adquisición de insumos biológicos.

Precisó que junto a Vargas se imputó también a la Oficial Mayor y otras personas que tuvieron algún grado de participación en la contratación a empresas que no tenía autorización ni registro para proveer insumos biológicos y otros materiales propios de la actividad electoral.

“Se ha adjudicado a una empresa que no tenía registro, así lo dicen los documentos de Fundempresa, no existe esa empresa. Además, existe también comercios y negocios donde, si bien tenían una licencia, no estaban autorizadas para dicho fin”, declaró al corresponsal de Erbol en Tarija Mario Fernández.

Indicó que al observar esta serie de irregularidades se decidió formular la imputación y espera que, en los próximos días, un juez fije audiencia de medidas cautelares para determinar la situación procesal de cada uno de los implicados. /Erbol