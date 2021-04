A fines de abril el agresor irá ante un juez

La abusaron hace un año y peregrina por justicia

Los hechos acontecieron el marzo de 2020 cuando la joven accedio a salir junto con su vecino, quien la agredió sexualmente.

Lunes, 12 de Abril, 2021

Una joven universitaria abusada peregrina por justicia ante el Ministerio Público desde hace un año y 2 meses sin que se detenga al responsable.«Cada día es una pesadilla para mi, mientras mi agresor es protegido por el propio sistema judicial«, lamentó la mujer.

La víctima relató a este diario digital, que los hechos acontecieron el 8 de marzo de 2020, después que aceptó salir con su su vecino a compartir unas cervezas a casa de su primo, donde estuvieron hasta las 22.30.

La joven indicó que antes de llegar a su domicilio, el denunciado estacionó su vehículo en una zona oscura donde la forzó a mantener relaciones sexuales a extremos de provocarle un desgarro vaginal que requirió su internación y una posterior cirugía, según su historial clínico.

La denuncia fue presentada el 10 de marzo en la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Violencia Sexual donde se hicieron todos los trámites correspondientes como ser entrevista sicológica y examen forense con 15 días de incapacidad para que se detenga al supuesto responsable.

La víctima lamentó que la fiscal asignada a su caso haya anulado en dos ocasiones una orden de aprehensión contra su agresor y que hasta la fecha no volvieron a convocarla y teme que su caso quede impune aun sabiendo que tiene fijada una audiencia cautelar para este 29 de abril.

«No creo aguantar más, hasta ahora no hay justicia, él tiene el dinero y los contactos que ha logrado retardar el proceso, perder expediente, suspender audiencias y notificaciones que nunca me llegaron.. todo manipulado a su antojo, yo solo pido justicia, ya no aguanto más», dijo la joven víctima a este diario, resaltando que su vecino es funcionario público.

Pese a que la muchacha esta recibiendo la orientación de la Casa de la Mujer, espera que el Ministerio de Justicia haga eco de su denuncia para que se consiga sentar un precedente contra su supuesto agresor agresor.