Subnacionales 2021

Cierran mesas electorales y los TED de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando instalan sala plena

Domingo, 11 de Abril, 2021

A las 17.00 comenzaron a cerrarse las mesas electorales en las cuatro regiones donde se realizó el balotaje de las subnacionales para la elección de gobernadores. Los tribunales departamentales electorales de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija instalaron sala plena para iniciar con el cómputo oficial.

La Sala Plena del TED de Chuquisaca se instaló a las 18.00, aproximadamente para dar inicio con el cómputo oficial de las actas. El presidente de esa entidad departamental electoral, William Cervantes, manifestó que las mesas de votación cerraron sin ningún inconveniente y tampoco se registraron filas.

"Hemos tenido una jornada tranquila de votación en Chuquisaca, no se ha registrado ninguna irregularidad hasta el cierre de las mesas de sufragio. Estamos viviendo una verdadera fiesta democrática, donde la población se volcó a los recintos electorales", afirmó Cervantes.

Este mismo panorama se replicó en el TED de Pando que instaló la sala plena de cómputo departamental, para comenzar a recibir las actas electorales que mostrarán los resultados de la jornada de votación. Se declaró un cuarto intermedio por una hora a la espera del arribo del material electoral.

Sin embargo, en esta jornada de votación se evidenció el ausentismo de la ciudadanía a las urnas, por ello los candidatos y autoridades electorales convocaron a la población a asistir a las urnas para ejercer su derecho a elegir al nuevo gobernador.

El presidente del TED La Paz, Franz Jiménez, advirtió el ausentismo y pidió a la población asistir a emitir el voto, recordando que el certificado de sufragio será un documento de uso obligatorio para realizar trámites en los próximos tres meses.

Al cierre de la votación la tendencia se confirmó en varias mesas, como las que funcionaron en el colegio Aniceto Arce del distrito 2 de la ciudad de El Alto, donde se evidenció poca afluencia de electores con relación a los comicios del 7 de marzo.

“Me imagino que es porque la gente cree que no necesitará el certificado actual de sufragio. Donde me tocó trabajar casi la mitad de los electores no asistieron a las mesas”, contó un jurado electoral.

En el colegio María Josefa Mujía, en el municipio de Sucre, en el que se instalaron nueve mesas de votación, el panorama era similar.

“Ahora sí hubo muy poca gente que vino a votar. Yo diría que un 30% que no ha venido e incluso en algunos casos yo creo que hasta el 50%. No sé por qué”, declaró una jurado a la red Unitel.

En Tarija también se divisó un panorama similar, los recintos electorales no estaban abarrotados de electores tal como concurrió en las elecciones del 7 de marzo.

Fuente: ANF