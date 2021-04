Segunda vuelta de las subnacionales

Arce ratifica su línea crítica a Almagro y reafirma que no asistirá a reuniones donde esté la OEA

Domingo, 11 de Abril, 2021

Después de que por segunda elección consecutiva no asistió al acto de inauguración de la votación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Luis Arce ratificó que no asistirá a reuniones donde se encuentre la Organización de Estados Americanos (OEA), por la considera que jugó un rol en los hechos de 2019.

El pasado 7 de marzo, Arce ya había manifestado que no participó del acto porque estaba la OEA y este domingo reiteró su posición, al momento de emitir su voto en el colegio Miguel de Cervantes de La Paz.

“Hemos dicho y nosotros mantenemos nuestra posición. Somos muy críticos al papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado de noviembre de 2019 y, mientras mantenga una posición de esa naturaleza en la región que ha sido no solamente criticada por el presidente de Bolivia sino por varios presidentes de la región, así que no estamos solos en la crítica a la gestión del señor Almagro, y nosotros no vamos a asistir a ninguna reunión donde esté la OEA”, afirmó el mandatario.

En el tema electoral, Arce ponderó que la jornada se lleva a adelante con normalidad en esta segunda vuelta, después de que en las elecciones del 7 de marzo hubo retrasos en la apertura de mesas por falta de jurados. Señaló que hay algunas mesas con problemas, pero esa situación no es generalizada.

Consideró que este domingo es una fiesta electoral democrática en América Latina, porque también hay elecciones en Perú y Ecuador.

Fuente: ERBOL