Anunciado por el expresidente

Pese a no ser parte del Ejecutivo, Morales prevé pago del doble aguinaldo

Sábado, 10 de Abril, 2021

Durante su intervención en el ampliado de la Federación Especial de Comunidades Interculturales que se realizó en San Julián, el expresidente Evo Morales anunció que este año habrá doble aguinaldo. Pese a no cumplir funciones en el Órgano Ejecutivo, el exmandatario aseguró el pago si son reales las cifras de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hermanos y hermanas, si ese dato que tiene (el) organismo internacional, este año va a haber doble aguinaldo, estamos beneficiando a los asalariados, pero los no asalariados, los comerciantes y los transportistas, también se benefician, porque crea movimiento económico”, afirmó Morales.

Atribuyó las previsiones del crecimiento a la gestión del actual presidente Luis Arce Catacora.

“Con el gobierno de Jeanine Añez hubo un decrecimiento de 11% en la economía (…) el gobierno transitorio "destrozó la economía".

Al respecto Samuel Doria Medina escribió en twitter.

"No solo Evo Morales, también muchos en el gobierno siguen viviendo en el pasado. Como no tienen qué producir, porque viven del Estado, no saben lo que tienen que enfrentar los bolivianos", señaló el empresario y líder opositor.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe, proyectó para Bolivia un crecimiento económico de 5,5 por ciento para la gestión 2021, lo que ubica al país como uno de los cuatro con más alta proyección en la región, luego de Perú, Chile y Argentina.

En su último balance, titulado “Perspectivas de la economía mundial”, el FMI mejoró sus previsiones sobre América Latina y el Caribe y estimó que los países de la región crecerán al 4,6 % en 2021, cinco décimas más que lo pronosticado en enero, cuando el organismo fijó un aumento del 4,1 % para este año.

La proyección, en el caso de Bolivia, está por encima de la meta de 4,4% establecida en el Programa Fiscal Financiero, suscrito por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB) en marzo de este año.

Fuente: Urgente