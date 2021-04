Supuesta persecución política

Comité pro Santa Cruz pide a Bolsonaro otorgar asilo a la exministra Pinckert

Jueves, 8 de Abril, 2021

Ref. Fotografia: La exministra María Elva Pinckert.

El Comité Pro Santa Cruz envió una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la que le pide conceder asilo político a la exministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, en el marco de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En la misiva, firmada por Rómulo Calvo, se detalla que Pinckert solicitó formalmente asilo en Brasil el pasado 30 de marzo. Los cívicos le argumentan a Bolsonaro que la exministra del gobierno de Jeanine Añez está siendo víctima de persecución política y no se le han respetado las garantías del debido proceso. Citan como ejemplo que no fue notificada personalmente, tampoco le dejaron copia de la denuncia y no le dieron la oportunidad de presentar una justificación a su inasistencia a declarar ante el Ministerio Público.

El 1 de abril, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Pinckert en el proceso que se le sigue por el presunto nombramiento irregular en su gestión de un representante de la cartera de Medio Ambiente ante la cooperativa de agua de Sucre. El 4 de abril, Pinckert anunció mediante una carta pública que se había puesto a buen recaudo y había solicitado asilo, aunque entonces no precisó el país.

Los cívicos añaden que la exautoridad solicitó el asilo “ante el riesgo que representa someterse ante autoridades judiciales parcializadas, predispuestas para privarle de su libertad atentando así contra sus derechos”.

En el documento, los cívicos denuncian además que desde su regreso al poder el Movimiento Al Socialismo desató una encarnizada persecución política contra Jeanine Añez, a quien encarcelaron sin someterla a un juicio de responsabilidades como lo establece la Ley 044. “Con ello ponen nuevamente en evidencia el funcionalismo con el que actúa la justicia en Bolivia, debido a sus vínculos políticos con el actual partido de gobierno”, agrega la carta del Comité.

Por último, los cívicos dan por hecho que Brasil se adherirá al pedido de conformar una comisión internacional que investigue la corrupción y vulneración de Derechos Humanos en Bolivia.