El SIN niega persecución a Camacho y lo desafía a demostrar que no evadió impuestos

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, negó este miércoles una persecución contra el gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, a quien se le solicitó información ante indicios de evasión de impuestos en 2019.

Se refirió al tema luego de que Camacho denunciara el martes una persecución política y judicial tras recibir notificaciones con órdenes de fiscalización y verificación del pago del Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“El señor Fernando Camacho tiene que entregar la documentación que se le pidió y no estar señalando que hay persecución. Cada quien sabe lo que hizo en su contabilidad y si pagó o no correctamente los impuestos. Si lo hizo, muy bien, no tiene por qué preocuparse”, indicó.

Dijo que la Unidad de Estudios y Gestión de Riesgos del SIN halló indicios de irregularidades vinculadas a evasión de impuestos en la gestión 2019, año en el que Mario Nava, hombre de confianza de Camacho, asumió la Presidencia interina del SIN en el régimen de Jeanine Áñez.

Cazón explicó que la Unidad de Estudios y Gestión de Riesgos fue reactivada luego de que el régimen suspendió las actividades de esta área del Servicio de Impuestos Nacionales.

“Ahí, se hace el análisis de manera técnica y objetiva, donde no interviene el Presidente de Impuestos Nacionales. Hay gente que conoce y establece a qué contribuyente se le debe realizar la fiscalización porque su comportamiento tributario no es el adecuado o si existen desviaciones, por eso se generó la fiscalización de la gestión 2019 al señor Luis Fernando Camacho. Aquí no hay ninguna persecución, al contrario, hemos recuperado la institucionalidad en la administración tributaria”, aseveró.