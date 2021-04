Caso respiradores chinos

Suspenden otra vez la audiencia de la exministra Roca

Miércoles, 7 de Abril, 2021

Ref. Fotografia: La exministra de Salud, Eidy Roca. | Foto: Archivo

La audiencia cautelar de la exministra de Salud, Eidy Roca, por el caso de respiradores chinos, fue suspendida otra vez este miércoles. La exautoridad indicó que aún espera la oportunidad de ser escuchada y que se mantiene en Bolivia asistiendo a todas las convocatorias que le hacen.

“Yo estoy en Bolivia, estoy asistiendo a todas las veces que se cita la audiencia porque no tengo nada que temer, No tengo nada que ocultar y, a pesar del estado físico en el que me encuentro a raíz de una secuela del COVID que hasta el día de hoy me sigue afectando, yo sigo esperando la oportunidad de que se me escuche”, dijo Roca en entrevista con ERBOL.

La exministra fue imputada por el caso de la compra de 324 respiradores chinos durante el 2020 y la Fiscalía pidió su detención preventiva.

Roca indicó que es la tercera vez que se posterga la audiencia y aclaró que ninguna de las suspensiones fue por solicitud suya.

Explicó que si se investiga un presunto sobreprecio en los respiradores, ella debería ser retirada del caso porque no participó en la licitación, ni en la adjudicación y tampoco firmó el contrato.

Señaló que posteriormente en el proceso, se menciona una enmienda para la recepción y distribución de los equipos. Dijo que firmó el documento, pero en base a informes técnicos y jurídicos que exigen la norma.

La exministra agregó que también, en ese entonces (mediados de 2020), se requería con urgencia entregar los respiradores a hospitales para tratar a los pacientes. Aclaró que de no entregar los equipos, habría incurrido en incumplimiento de deberes y daños a la salud.

Recalcó que el proceso en su contra carece de sustento. “Espero tener la oportunidad de que se me escuche. Hemos presentado toda la documentación a la Fiscalía, al juzgado en todo este tema de la preparación de las audiencias y está todo con absoluta transparencia”, indicó.

Roca manifestó que en este momento del país, más que prestar atención a este caso, es más importante atender la crisis por la falta de vacunas y las necesidades del personal de salud. /Erbol