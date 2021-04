Recorrieron el centro cruceño

Gendarmes salen a protestar y declaran enemiga de la guardia municipal a la alcaldesa Angélica Sosa

Miércoles, 7 de Abril, 2021

Un centenar de funcionarios de la Gendarmería Municipal marcharon en la plaza principal 24 de Septiembre, exigiendo a las nuevas autoridades entrantes se respete sus derechos y sean incluidos en la Ley General del Trabajo en Santa Cruz.

Estefani Calle, Secretaria General del Sindicato de la Guardia Municipal, cuestionó que hasta la fecha no existe estabilidad laboral para su sector denunciando una desprotección de las autoridades salientes a extremos de no dotarlos ni de uniformes. De no ser escuchados decidirán nuevas medidas en una asamblea general.

El abogado del sindicato Rajid Echalar, calificó de mentirosa la actitud de la exalcaldesa saliente y la nombro enemiga de la guardia municipal porque nunca cumplió compromisos firmados con este gremio.

"Públicamente mencionó que los trabajadores municipales deben entrar a la ley general del trabajo pero a la hora de que se haga efectivo dilata el proceso y deja desprotegidos a los gendarmes", dijo el representante legal.

Advirtió que iniciaran todas las acciones que sean necesarias para que se respeten los derechos de los trabajadores. Algunos gendarmes comentaron que por necesidad trabajan de tres meses hasta un año sin contrato con el miedo de ser despedidos si exigen contratos reconocidos en la ley del trabajo.