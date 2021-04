Dice no temer a la denuncia

Lidia Patty fustiga proceso en su contra y dice que 'no tiene pies ni cabeza'

Lunes, 5 de Abril, 2021

Ref. Fotografia: La exdiputada del MAS Lidia Patty brinda declaraciones a los medios. Foto: Ángel Guarachi

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty cuestionó el proceso que fue iniciado en su contra por presuntamente haberse beneficiado en la prórroga de mandato de Jeanine Añez y afirmó que “no tiene pies ni cabeza”.

En criterio de la exlegisladora, la demanda contra ella es para infundirle temor para que pueda desistir en la querella que inició el pasado año por el denominado “golpe de Estado” de 2019 donde se desató una serie de hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.

“Me han denunciado pero esa su denuncia no tiene pies ni cabeza, para eso se sienten profesionales, se sienten que son capaces. A mi tanto me insultan, tanto me critican, de todo; pero no sabe ni plantear una demanda”

El proceso contra Patty fue iniciado por legisladores de la alianza Creemos por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica.

“Yo no tengo miedo, así están haciendo para que haga desistimiento por el proceso que he denunciado por el golpe de Estado pero voy a continuar con más fuerza no lo voy a dejar por estoy peleando por el pueblo boliviano que pide justicia. No podemos tapar el sol con un dedo, 37 muertes, 800 heridos, 1.500 perseguidos, detenidos hemos visto todos”, sostuvo.

Patty dejó que sea el Ministerio Público el que decida si esa denuncia en su contra deba o no ser admitida.

Dentro del denominado “golpe de Estado”, la expresidente Jeanine Añez y dos de los sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán se encuentran detenidos preventivamente en diferentes cárceles de La Paz.

Junto a ellos, también se encuentran recluidos el exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas almirante Flavio Arce San Martín y excomandante del Ejército general Jorge Pastor Mendieta. /Erbol