Cochabamba

Sentencian a 30 años de cárcel a feminicida de la ex miss Warnes Carla Callaú

Viernes, 2 de Abril, 2021

Cerca a la medianoche, el Tribunal de Sentencia 1 de Sacaba dictó una condena de 30 años de cárcel para Jorge Sneyder Quiroz Wills, por el feminicidio de la ex reina de belleza de Warnes, Carla Callaú Vaca.

Tras examinar las pruebas documentales, testificales y periciales de cargo y de descargo, presentadas por la Fiscalía y las partes, los jueces del Tribunal 1 hallaron culpable a Jorge Sneyder Quiroz Wills y lo condenaron a 30 años en El Abra.

La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, dijo que la jornada fue difícil porque en el Tribunal fueron testigos del sufrimiento de dos familias.

"El caso de Jorge Sneyder Quiroz es una muestra de que no existe un único perfil de feminicida. Quizás Carla Callaú no tenía otras marcas de violencia en el.cuerpo, pero ella sufrió una violencia que no se ve, en el tiempo que vivió con este hombre. Estuvo encerrada, sometida a su control, a sus celos infundados y a la manipulación. Se demostró que él le quitó la vida en medio de esa violencia que no deja marcas", detalló Cortez.

Jorge Sneyder Quiroz Wills reconoció en el juicio que nada justifica el hecho de quitarle la vida Carla, pero sostuvo que nunca planificó matarla y pidió al Tribunal que no lo condene por el delito de feminicidio, sino por homicidio culposo, homicidio por emoción violenta u otro.

Sin embargo, la tipificación del delito de feminicidio no exige que haya premeditación o alevosía, como en el.caso del asesinato, sino que sanciona el crimen por ese sentimiento de pertenencia que tienen algunos varones por sus parejas y que les hace creer que tienen derecho a decidir cuándo debe morir una mujer.

LOS HECHOS

El 5 de septiembre de 2019, Carla Callaú Vaca perdió la vida en manos de su pareja. La modelo conoció a Jorge, un año antes de su muerte, en Santa Cruz, luego de que una amiga que tenían en común los presentara.

Salieron juntos y descubrieron que tenían muchísimas afinidades, se enamoraron e iniciaron una relación sentimental.

Jorge le mintió a Carla y a su familia asegurándoles que él tenía un bufet de abogados en Cochabamba y que le iba bien. También les comentó que le ofrecieron trabajo como asesor legal en una alcaldía del valle y quería que Carla se fuese a vivir con él. Les prometió que la joven los visitaría en Santa Cruz una vez al mes.

Pero Jorge no era abogado, no tenía un bufete y el trabajo eventual que tenía en una alcaldía era el de guardia municipal.

El hombre de 33 años no cumplió su palabra. Apenas llegaron a Cochabamba, llevó a Carla a vivir a una habitación del municipio de Sacaba, en la calle Sucre y Junín. Le quitó su teléfono celular, no le permitía comunicarse por WhatsApp ni por Facebook.

La familia de Carla debía llamarlo a él, desde la mañana, para que les comunicara con ella recién en la noche.

Extrañándola, le compraron un pasaje de avión para que Carla viajara a Santa Cruz. Jorge se molestó y la dejó ir, pero al día siguiente él apareció en la ciudad oriental para recoger a la joven.

Ella le respondió que prefería quedarse, pues se sentía muy sola y encerrada en Sacaba, sin tener comunicación ni siquiera con su familia. Jorge Sneyder Quiroz lloró, le pidió que no lo abandone y le prometió que todo cambiaría.

Sus lágrimas la convencieron de darle una oportunidad más. Sin embargo, Jorge Sneyder no cambió. Al contrario. La mantuvo encerrada e incomunicada. El 5 de septiembre, Carla había tomado la decisión de volver a Santa Cruz y tenía lista su maleta para irse. Discutieron.

Según la versión de Jorge, él quiso impedir que se vaya y la tomó del cuello y poco después se dio cuenta que no estaba respirando. Trató de reanimarla, pero Carla ya estaba sin vida. La autopsia reveló que ella no fue estrangulada, sino que murió asfixiada por sofocación, es decir, le tapó la nariz y la boca.

La familia de Carla Callaú expresó que está acuerdo con ese fallo, aunque el mismo no les no les devolverá a su ser amado nunca.