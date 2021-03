Zona Pampa de la Isla

Tránsito inicia campaña para el uso del casco, Vos tenes cerebro, usalo

Miércoles, 31 de Marzo, 2021

Vos tenes cerebro !Usalo!, es la nueva campaña de concientización que inició Tránsito de la EPI 7 (Pampa de la Isla) con la aseguradora Alianza, para promover el uso del casco de seguridad y evitar muertes de motociclistas.

El jefe de Tránsito Juan Carlos de la Fuente Cabrera, hizo hincapie que las lesiones en la cabeza, causan el 80 % de las muertes en accidentes en motocicleta y la Pampa de la Isla viene registrando cifras preocupantes por fallecimientos de personas en accidentes de tránsito.

La mañana del miércoles a modo de reactivar la campaña se desarrolló un operativo sorpresa llegando a encontrar a 46 conductores de moto que no contaban con su casco de seguridad, no tenían licencia de conducir y no contaban con el SOAT para cubrir casos de accidentes.

Los infractores fueron sometidos a una charla de orientación donde se les explicó la importancia de tener sus motocicletas en regla y con su respectivo casco de seguridad que los proteja.

"El Soat es importante porque cubre en cierta manera gastos en caso de accidente. Hemos vistos que aquellas personas que no contaban con este seguro han tenido que recurrir hasta a kermeses solidarias para cubrir las deudas que demandan los hospitales", explicó de la Fuente.

Consideró que la Pampa de la Isla ya no es distrito municipal, sino una ciudadela que ha crecido bastante a la par de su parque automotor en motocicletas con varias asociaciones que prestan servicio público en la zona.

A este crecimiento, se suman aquellas personas que escudados en este noble oficio comienzan a delinquir asaltando a transeúntes a bordo de motocicletas.

El jefe policial dijo estar abierto ante cualquier inquietud o consultas de las asociaciones para que puedan legalizar sus motocicletas sean en cuestiones de licencias dando asesoramiento.