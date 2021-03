Esperan informe

Ríos: no hay información oficial sobre internación de sospechoso de la variante brasileña que se desplomó jugando fútbol

Miércoles, 31 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Marcelo Ríos, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz. Foto: Archivo.

"Hemos hecho la investigación y ni un solo hospital, ni establecimiento, ha anunciado un caso como el que se ha indicado" dijo Marcelo Ríos, secretario de Salud de la Gobernación al referirse a la supuesta llegada de un hombre sospechoso de ser portador de la variante brasileña y que fue internado en terapia intensiva en una clínica privada de la capital cruceña.

El dato inicial fue dado ayer a los medios por la alcaldesa interina, Angélica Sosa, que incluso dio detalles de que esta persona llegó hace unos días desde Brasil y participó en diferentes eventos sociales, además que sufrió una descompensación cuando jugaba fútbol.

"Aún está en investigación. Algo así, de esa magnitud, no hay ningún reporte oficial todavía, pero el personal del Sedes se ha desplazado a diferentes puntos para tener más información. No tenemos ningún solo reporte oficial o de algún paciente que haya tenido esa evolución clínica, como se expresó", apuntó Ríos.



Recordó que de momento Bolivia no tiene la capacidad para clasificar variantes y que se debe esperar para obtener resultados de muestras que son enviadas a laboratorios del exterior.

Declaraciones

Ríos dijo que por responsabilidad de información se publicará un dato oficial recalcando que es importante guardar discreción en la forma de comunicación de crisis para no generar una alarma sobre datos de relevancia para la salud salud pública.

Fuente: Unitel