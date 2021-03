Vigilia

Incertidumbre en Montero por riesgo de cierre temporal del Hospital Óscar Urenda

Martes, 30 de Marzo, 2021

Un grupo de dirigentes vecinales realizan una vigilia este martes en el hospital Óscar Urenda del municipio de Montero, ante el anuncio del cierre temporal de este centro de tercer nivel para someterlo a refacciones para su entrega final.

Roberto Soliz, director del Óscar Urenda, señaló a medios locales que hasta las 10.40 no había recibido ninguna información oficial sobre el traslado de siete pacientes de terapia intensiva y seis de internación a hospitales de Santa Cruz, que supuestamente debe realizarse este martes.

La alarma en al capital montereña se activó, tras una reunión realizada el domingo vía zoom donde la coordinadora del ministerio de Salud, América Bustos, les informó del cierre con el objetivo de que la empresa contratista realice las refacciones solicitadas.

“Toda la información es la que nos brindó la doctora. No tenemos ninguna información oficial. Solo dijeron que era el martes (el traslado). Es un riesgo y no se necesita trasladarlos”, dijo Soliz a los reporteros. En último caso, si no hay otra opción, harán que la reubicación se realice en las mejores condiciones posibles y minimizando los riesgos.

Otra inquietud se refiere el vencimiento este fin de semana de los contratos del personal que atiende el hospital. En el lugar trabajan 139 personas entre médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos y camilleros, entre otros. El Óscar Urenda se abrió provisionalmente debido a la emergencia por la pandemia, pero aún no ha sido entregado oficialmente. Por norma, debe ser administrado por la gobernación de Santa Cruz, pero este paso no se ha concretado aún.