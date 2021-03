Será procesado

Destituyen al director nacional de Aasana por los vuelos en Chimoré

Lunes, 29 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dio el anuncio en conferencia de prensa.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció este lunes la destitución del director nacional de Aasana, Ronny Balderrama, por la realización de operaciones no autorizadas en el aeropuerto de Chimoré, el pasado 10 de marzo.

“Puedo anunciar hoy esta destitución por la irregular reapertura del aeropuerto de Chimoré”, dijo el ministro, en conferencia de prensa este lunes en La Paz, donde anunció además el inicio de acciones contra Balderrama, incluso en la vía penal, por lo sucedido. “Es una total irresponsabilidad”, enfatizó Montaño, al señalar que desde el momento en que conoció lo ocurrido comenzó a pedir informes a las instancias correspondientes.

El ministro detalló que ese día participaron 16 aeronaves, 15 de escuelas de aviación y 1 de la Fuera Aérea Boliviana, que aterrizaron y decolaron en Chimoré. Enfatizó además que la reapertura vulneró el artículo 191 de la Ley 2902 de Aeronáutica Civil, norma que fija penas en este caso de uno a seis años de cárcel, contra las personas que pongan en peligro la seguridad de una terminal aérea.

Añade, en base a informes recibidos, que el aeropuerto de Chimoré no contaba con las condiciones técnicas para comenzar a operar.

“Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, nuestro gobierno, el gobierno de Lucho (Luis Arce) y David (Choquehuanca) no va a permitir actos irregulares de ninguna naturaleza”, aseguró el titular de Obras Públicas. Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana)

señalaron en una carta que ese día solo había cuatro funcionarios (un controlador aéreo, dos bomberos y otro de seguridad) cuando se requiere un mínimo de 12 para la operación de un aeródromo.

El aeropuerto de Chimoré está ubicado en el Trópico de Cochabamba, zona donde tienen su base las seis federaciones de productores de coca, lideradas por el expresidente Evo Morales.

“Todas las aeronaves que participaron en las operaciones el 10 de marzo de 2021 en el aeropuerto de Chimoré presentaron el plan de vuelo correspondiente debidamente autorizado y fueron revisadas por la FELCN cumpliendo con todos los protocolos y procedimientos operativos que manda la ley”, había afirmado Balderrama, horas antes en un comunicado. Incluso señaló que el 5 de marzo solicitó por escrito a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la autorización excepcional de las operaciones.