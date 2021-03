Un análisis sobre la felicidad de los países

¿En qué quedó el vivir bien?: un desafío de transparencia, educación y confianza

Existe una gran relación entre el Índice de Felicidad de los países con la Transparencia que presentan las instituciones. Entre las diez primeras naciones, ocho están mencionadas en ambas escalas. Nuestro país, sin embargo, en ambas obtiene una puntuación cercana a la media (69/149) o inferior a (124/180).

Domingo, 28 de Marzo, 2021

El presente artículo tiene por objetivo presentar la gran relación que existe entre la confianza que se da a las instituciones y el poder convivir en paz, seguridad, felicidad y bienestar en una comunidad (sociedad).

Primeramente, conviene recordar que tanto la Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009 habla de la importancia de “la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos” (CPE, Preámbulo); y más adelante, en el capítulo de Principios, Valores y Fines del Estado se concretiza diciendo: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). (CPE, art 8, 2).

De modo similar, la Ley 070 de la Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, de diciembre del 2010, en el capítulo segundo de Bases, Fines y Objetivos de la Educación en el art. 3, 11, indica que, para Vivir Bien, se debe desarrollar una formación integral que promueva la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos. (Ley EP-AS, 2010).

Para entender cuáles podrían ser algunos indicadores del “Vivir Bien”, Xavier Albó, que recibió el Cóndor de los Andes el 2016 en mérito a su ingente labor de lingüista y antropólogo, entre su múltiple producción científica tiene un ensayo titulado: Suma qamaña = Convivir bien. ¿Cómo medirlo? En el mencionado ensayo hace una explicación exhaustiva del “qamaña” que implica vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros. En un segundo uso, insinúa también la convivencia con la naturaleza, con la Madre Tierra o Pacha Mama, aunque sin explicitarlo. Tiene una referencia a la convivencia social y ecológica, de cuidar y proteger la vida tanto de las personas de la comunidad como del medio ambiente. (Albó, 2009, p. 141)

La segunda parte del ensayo, trata de buscar parámetros cuantitativos, asumiendo la complejidad de la tarea. En un primer momento, señala que es necesario la superación de las Necesidades Básicas Insatisfechas o los Índices del Vulnerabilidad; o, dicho de otro modo, salir de la condición de sobrevivencia. Considera inadecuada la medición del PIB nacional o local por considerarlos engañosos y perversos; en cambio, admite, con limitaciones del caso, el Índice de Desarrollo Humano (que toma en cuenta el PIB, la Salud (longevidad) y la Educación (años de escolaridad) de una población), aunque discurre que, en lo verdaderamente Humano, el IDH es algo débil. Otra forma es el considerar la calidad de las relaciones sociales y la calidad de las relaciones con la naturaleza, la Madre Tierra. Relaciones sociales que son muy difíciles de medir, pues incluyen la parte afectiva de la convivencia, la cual no está separada de la estructura social, política y económica para evitar que ocurran exclusiones (Albó, p. 143).

Por otro lado, a nivel mundial, desde hace años se viene publicando el Índice de Felicidad de un País, basado en seis componentes: la esperanza de vida al nacer; el PIB; la percepción de la corrupción; la libertad de tomar decisiones; el soporte de otras personas en momentos difíciles y la generosidad, ante las necesidades de los demás. (World Happiness Index, 2021)

En cierto modo, el Vivir Bien tiene relación con la felicidad y la calidad de vida. Uno no puede Vivir Bien si no participa y mantiene buenas relaciones con su comunidad, en un entorno ecológico saludable y seguro; donde se respeten los acuerdos que comunitariamente (democráticamente) se han establecido en aras del bien común.

Los principios éticos - morales que hacen el Vivir Bien, como se ha visto previamente, han sido plasmados en la CPE y la Ley de Educación, al mencionar que en una sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón) son las bases de la sana convivencia: Los principios quechuas se pueden entender, de manera positiva:

- el trabajo responsable por construir y cuidar un mundo mejor, como fuente de desarrollo de la propia personalidad y de la estabilidad emocional;

- la decencia, el decoro y la honestidad como opuestos a la corrupción, la mentira y la falsedad;

- la transparencia, que consiste en tener coherencia en lo que uno dice, hace o promete.

Un segundo punto a desarrollar consiste en reflexionar qué implica la CONFIANZA, la base de sociedades estables.

La Corporación Andina de Fomento (CAF), en una de sus publicaciones del 2018, titula “La confianza en instituciones públicas, clave para el crecimiento de América Latina”, dando a entender que la confianza, en las instituciones públicas, es la clave del crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos. Al respecto, en el mismo artículo señala que en AL, tres de cuatro ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. El citado texto del 2018, dos años previos a la pandemia, muestra que se dio un deterioro en salud (57% al 47%), en educación (63% al 56%), por lo que se genera un descontento social y la poca disposición de los ciudadanos a pagar impuestos y que la predisposición a evadirlos va en aumento (del 52% al 58%). (CAF, 2018)

Otro estudio independiente “Confianza institucional en América Latina: un análisis comparado”, de la Fundación Carolina (2020) de Antonio Estella, presenta resultados negativos, parecidos a los de la CAF, en áreas relacionadas al nivel de Confianza en el: Congreso, Gobierno y Poder Judicial.

Si se hace una pequeña revisión de las publicaciones que tienen que ver con el Vivir Bien, muy cercano al Índice de la Felicidad y, por otro lado, el nivel de Confianza que la ciudadanía presta a sus instituciones, se puede elaborar un cuadro comparativo que es presentado a continuación:

En el cuadro se puede apreciar claramente que existe una gran relación entre el Índice de Felicidad de los países con la Transparencia que presentan las instituciones. Entre los diez primeros países, ocho están mencionados en ambas escalas. Nuestro país, sin embargo, en ambas obtiene una puntuación cercana a la media (69/149) o inferior a la media (124/180).

Como nota característica, se aprecia que entre los que manifiestan mayor Felicidad en sus habitantes, están los países de Europa del norte; así como los que presentan instituciones con gran transparencia y niveles muy bajos de corrupción.

Esta importante relación existente tiene que ver mucho con el trabajo que se tiene que realizar para lograr que exista bienestar social y desarrollo en el país a nivel nacional, mediante las instituciones; así como la tarea que tienen las unidades educativas de educar a las nuevas generaciones a semejanza de Singapur, país con una población plurinacional y pluricultural variopinta (china, malaya e hindú) que, después de su independencia en los años 60 del s. XX, logra un desarrollo institucional y económico admirables, gracias, en parte, a las medidas de anticorrupción que se tomaron, con mano dura, y se siguen tomando desde aquel entonces.

En la misma línea, conviene mencionar la charla en TED de Frances Frei sobre la manera de mejorar la Confianza en directivos de empresas e instituciones. La citada conferencista presenta tres condiciones para mejorar los niveles de Confianza: Autenticidad de las personas que sustentan niveles de autoridad; que sus decisiones estén enmarcadas en la lógica del buen criterio y que manifiesten empatía, buscando el bienestar y los intereses de los demás (TED: https://www.youtube.com/watch?v=pVeq-0dIqpk ). Consejos que pueden ser aplicados en las unidades educativas tanto para los directivos con el personal docente, como los docentes con el estudiantado.

La educación como instrumento fundamental para el desarrollo de los pueblos, es una de las funciones que los Estados asumen, y un derecho que deben garantizar, sea prestándola de manera directa, o regulando su prestación por parte de entidades privadas; y siendo una institución tan importante para los países en la actualidad, no puede quedar exenta del análisis sobre el principio de confianza que se ha venido haciendo.

No se puede vivir bien si no se tiene acceso, al menos, a la educación básica que abarca los niveles de primaria y secundaria, y tampoco es posible hacerlo si la sociedad en su conjunto no confía en los resultados del Sistema Educativo.

El desafío de construir confianza en el Sistema Educativo presenta varias aristas, que pasan desde lograr la calidad en cuanto a los contenidos que forman parte de la currícula oficial, adaptándose en esta época a las clases a distancia o semipresenciales, hasta aspectos de orden cualitativo, como la formación en valores éticos y morales de las generaciones que se están preparando para servir al país en el futuro cercano.

La confianza en las unidades educativas ya sean públicas, de convenio o privadas se manifiesta, en gran medida, por la selección que hacen los padres de familia para la educación de sus hijos e hijas; vale decir, que aquellas unidades educativas conocidas como de “alta demanda” reflejan, de alguna manera, la confianza que los padres de familia tienen en el servicio formativo que estas prestan; paradójicamente esta confianza pone de manifiesto que hay otras unidades educativas que no se perciben en el “mismo nivel” y se descubre la brecha de desigualdad entre quienes pueden acceder a un nivel de educación aceptable o competitivo y quienes tienen que conformarse con un nivel inferior, o los que, en definitiva, no pueden acceder ni siquiera a una educación deficiente.

La escuela no puede convertirse en un lugar de confrontación; debe ser el crisol donde las futuras generaciones se forjan, practicando los valores democráticos de una sana convivencia y respeto mutuo, para hacer una patria de la que todos nos sintamos orgullosos de vivir en ella y alcanzar una calidad de vida por el trabajo bien realizado, que dé bienestar y prosperidad, preservando y mejorando los sistemas ecológicos tan pródigamente dotados por la naturaleza a nuestro país. Asumamos el reto de construir una educación que inspire la confianza del pueblo boliviano en un futuro mejor, desde la posición que tengamos, y trabajemos por lograr el sueño de una educación digna que nos permita vivir bien.

2009 Rige la nueva Constitución

La nueva Carta Magna habla de la importancia de “la búsqueda del vivir bien".

José Antonio Diez de Medina eldia@eldia.com.bo