Aislados en el Hotel del Deporte

Coronavirus: Aíslan a familia haitiana en La Paz y se hacen estudios genéticos para identificar la cepa

Jueves, 25 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Archivo

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó este jueves que la familia haitiana, sospechosa de portar la cepa brasileña del coronavirus, fue aislada en el Hotel del Deporte en la sede de gobierno y que se realizan los estudios genéticos para determinar la variante del virus.

Los haitianos, entre quienes está una mujer embarazada, fueron detectados en el Hospital del Norte de El Alto con pruebas PCR. Posteriormente fueron llevados al centro de aislamiento de la Gobernación en el Hotel del Deporte, indicó el director del Sedes, Ramiro Narváez.

La familia de extranjeros llegó de Brasil y su destino final era Ecuador. Actualmente se encuentran estables en su salud, indicó la autoridad sanitaria.

Narváez indicó que están en proceso los estudios genéticos y se llevan pruebas al Inlasa, para la identificación precisa del virus. Señaló que los resultados se tendrán en una semana.

Enfatizó que de momento no se puede asegurar que se trate de la cepa brasileña, porque no se ha terminado los estudios. No obstante, aclaró que las mutaciones del virus forman parte de la dinámica de la pandemia.

Fuente: ERBOL