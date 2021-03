Estaba programada para este jueves en Santa Cruz

Cívicos suspenden la cumbre de autoridades electas

Miércoles, 24 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio la información.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la cumbre de autoridades electas de la oposición, debido a la falta de confirmación desde los departamentos del eje central. La reunión debía realizarse este jueves y se extendieron cartas a los gobernadores y alcaldes.

Calvo lamentó que las nuevas autoridades no estén a la altura del pueblo en un momento crítico. Solo había asegurado su presencia Luis Fernando Camacho de Santa Cruz. En los pasados días, Eva Copa (El Alto) descartó su asistencia, Iván Arias (La Paz) está con reposo, mientras que Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y Jhonny Fernández (Santa Cruz) no habían confirmado su participación.

“Lamentablemente no entendemos si es por miedo o hay alguna presión política para no poder participar. Es lamentable que ellos no quieran poner la cara hacia el país y mirando de frente … No podemos empezar una gestión timoratos, con miedo a lo que pueda pasar”, indicó Calvo.

Advirtió que en un futuro, los ahora electos pueden ser destituidos tal como sucedió en el gobierno de Evo Morales, cuando fueron removidos de sus cargos gobernadores y alcaldes por diversas vías judiciales y políticas.