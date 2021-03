Cochabamba

Renuncia José María Leyes y denuncia que el Consejo perjudicó su gestión

Miércoles, 24 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: José Maria Leyes. Foto: Archivo.

El alcalde de Cochabamba, José Maria Leyes renunció hoy a su cargo denunciando que "el Concejo complotó contra el Alcalde y perjudicó su gestión" y dijo que los miembros actuaron bajo "angurria de poder" e "intereses personales".

"Por respeto al voto del pueblo, por mis principios cristianos tomé la decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de alcalde constitucional de Cochabamba, la presenté al Concejo Municipal y en minutos al Tribunal Electoral Departamental (TED)", dijo en conferencia.

Afirmó que "el Concejo complotó contra el Alcalde y perjudicó su gestión.

"La actitud morbosa, decepcionante, cruel, de parte de los concejales, que en ningún momento pensaron en Cochabamba, solo piensan en ellos. Ven como un botín, no como institución"—agregó—“Cedo lo que el pueblo me dio para que en estos últimos días, semanas, que quedan se encuentre algo de paz, estabilidad y tranquilidad en los municipios. Exhorto al Concejo a que a la brevedad y elija al nuevo alcalde que culmine la gestión y no que cada 30 días esté siendo renovado", dijo en conferencia de prensa

Leyes fue alejado una vez más del cargo por el Concejo Municipal a tan solo dos semanas de su retorno. Los legisladores designaron a Iván Tellería como suplente por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una nueva suspensión del munícipe.