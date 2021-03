Recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores

Lima admite que se juzga a Áñez en la justicia ordinaria porque no tienen 2/3 en el Legislativo

Miércoles, 24 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: APG

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que se armó un caso para que la expresidenta Jeanine Áñez sea juzgada en la justicia ordinaria y no en un juicio de corte porque el Gobierno no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Porque no tenemos dos tercios y hay que armar un caso, no puedes ir con una acusación tan grave el día uno, hay que construir la legitimidad y la prueba”, así respondió Lima cuando María Galindo le preguntó en una entrevista sobre por qué no se inició con un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.

En la actualidad, Áñez está recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, dentro del caso supuesto golpe de Estado. La denuncia contra Áñez y otras exautoridades fue presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

Lima explicó que se iniciará juicio de responsabilidades contra la exdignataria después del proceso investigativo que se le sigue actualmente y después de la opinión que emita el grupo GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza investigaciones sobres los casos Sacaba y Senkata.

¿Por qué no iniciaron con juicio de responsabilidades?, le volvió a preguntar Galindo a Lima. El ministro respondió: “porque entre el inicio de la gestión de (Luis) Arce y la fecha, se ha estado trabajando en conseguir todos los elementos de prueba, la opinión del grupo GIEI, expertos independientes y la información de los juicios que están en curso”.

Fuente: Urgente