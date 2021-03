Informes del INE al primer bimestre del 2021

Bolivia registra superávit comercial de $us 236 millones

Martes, 23 de Marzo, 2021

En el primer bimestre del 2021, las exportaciones bolivianas alcanzaron un valor de $us 1.465 millones, mientras que las importaciones llegaron a $us 1.228 millones, lo que dejó un superávit de $us 236 millones.

Así la balanza comercial deja un salto superior de $us 196 millones, en comparación a igual periodo del 2020 cuando se cerró con $us 38 millones, de acuerdo a un boletín del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las exportaciones prácticamente se situaron en un nivel similar, en comparación al primer bimestre de la pasada gestión, al registrar una merma de solo $us 0,5 millones, gestión, mientras que las importaciones se desplomaron en $us 198 millones (-14%).

Si se toma en cuenta solo el mes de febrero, las exportaciones aumentaron de $us 674,9 millones en el 2020 a $us 740,1 millones este año, es decir un incremento porcentual de 9,7

Según el INE hubo un aumento en las ventas de bananas (59,2%), minerales de plata (68,8%) y plomo (28,6%), estaño metálico (42,4%), carne bovina (96%) y derivados de soya (69,4%), entre los productos que más destacaron.

“La crisis económica generada por el COVID-19 todavía tiene un impacto importante en la reducción del valor de las importaciones entre enero y febrero de 2021, respecto a similar período de 2020, con una caída generalizada”, indica el INE sobre las razones para las caídas de las compras del exterior.

Los suministros industriales mermaron -17,1%, los artículos de consumo -17,7% y el rubro de alimentos y bebidas -17,4%. En contrapartida hubo un incremento en las importaciones de bienes de capital como máquinas para la agroindustria azucarera o el ítem de trituradoras, partes y accesorios de máquinas.