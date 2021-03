Escribió una carta

Áñez desde la cárcel: 'no hubo golpe, hubo fraude, aquí estaré hasta que el cuerpo aguante'

Martes, 23 de Marzo, 2021

La expresidenta Jeanine Áñez hizo pública la mañana de este martes una carta dirigida al "pueblo boliviano" en la que denuncia irregularidades durante su aprehensión y posterior detención.

Áñez escribió la carta a mano, las fotos fueron publicadas en su cuenta en Twitter, que a partir de su detención preventiva es gestionada por sus allegados.

"Estoy serena, aquí estoy y aquí estaré hasta que el cuerpo me aguante. Hoy la dictadura me imputa por delitos que no he cometido. Jamás fui terrorista, asumí la Presidencia por sucesión constitucional", dice Áñez en su misiva.

"A la vez, quiero denunciar abuso en mi arresto con más de un centenar de uniformados armados hasta los dientes. Torturaron a mis sobrinos (uno de 28 y otro de 20) que solo estaban de visita en mi casa porque ellos viven en Santa Cruz y amenazaron a mis familiares, personas mayores y niñas", agrega Áñez.

La expresidenta señala además que no hay "ninguna prueba de terrorismo en su contra" y que teme un "montaje" usando las cosas que dejó en su casa en Trinidad.

También asegura que pese a su situación nunca pensó en dejar el país: "Nunca tuve, ni tendré la intención de irme de mi país como lo hicieron en 2019 los que cobardemente renunciaron por no hacerse cargo de un país en llamas".

"Quieren llevarse mi salud"

Áñez denuncia en su carta que el Gobierno está evitando que sea revisada por médicos independientes.

"​No confío en los médicos del Gobierno. Ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida inyectándome medicación de alto riesgo sin precauciones ni estudios previos", escribe Áñez.

Fuente: Unitel