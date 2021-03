Casos de Sacaba y Senkata

Rodríguez: La Iglesia debe ser mediadora en conflictos, no puede asumir posición política

Lunes, 22 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, lamentó que representantes de la Iglesia Católica asuman posturas parcializadas en temas políticos del país siendo que su misión es el de ser mediadores en conflictos.

“Pedirles compostura (a los representantes de la Iglesia), que ellos se dediquen a lo que les corresponde, su rol, su trabajo, llamar a la pacificación, ser mediadores, no estar inclinados de un lado o de otro lado. (…) no podemos estar inclinados a un sector político y estar en contra del otro, deben encaminar su rol, su trabajo, como sacerdotes, como representantes de la Iglesia, y no estar a favor de un sector y en contra de otros”, puntualizó.

El titular del Senado, recordó que tras la posesión de Áñez, la Iglesia católica no se pronunció sobre los muertos, heridos y detenidos que se dieron en Sacaba y Senkata.

“La Iglesia ahora se pronuncia a voz viva y voz alta, la OEA, derechos humanos, pero en el momento de la masacre que fallecieron más de 30 hermanos después de la asunción de la señora Añez, ¿quién dijo algo? La Iglesia se perdió, la OEA estaba totalmente ausente, supuestamente Derechos Humanos de otros países estaban al margen de todo ello y avalaban que todo estaba bien, que era constitucional, de que era transición”, rememoró.

Señaló, además, que los representantes de la Iglesia católica “han perdido totalmente la credibilidad, una cosa es que seamos creyentes católicos, creer en Dios; pero, creer en estos señores que se inmiscuyen en temas políticos, ya definitivamente deja que el pueblo crea en ellos mismos”, dijo.

En la misma línea se refirió a la convocatoria de los comités cívicos a una reunión con los alcaldes y gobernadores electos, asegurando que “es incensario, es pérdida de tiempo, los alcaldes, gobernadores, electos, deben empezar a planificar su trabajo y no estar en estas cosas políticas”.

Fuente: Urgente