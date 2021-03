La Paz

Copa: Jefa de gabinete de Chapetón dijo que no hay dinero para la transición

Lunes, 22 de Marzo, 2021

La alcaldesa electa de la urbe alteña, Eva Copa, informó este lunes que la actual administración del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) no cuenta con los recursos necesarios para realizar el proceso de transición.

“Nosotros ya nos hemos movilizado después de conocer los datos del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente no hemos tenido una buena recepción por parte de la primera autoridad de El Alto (…) La jefa de gabinete de la señora alcaldesa nos dice que no hay plata, no tienen plata para nada”, dijo Copa en entrevista con la red Uno.

La autoridad electa lamentó que la actual administración del GAMEA no trabaje de manera eficiente con su equipo de transición.

Cabe mencionar que la posesión de autoridades departamentales y municipales electas en los comicios subnacionales, incluyendo la segunda vuelta, está programada para el 3 de mayo.

La posesión está programada en un momento único para evitar que el 2026 se presenten dificultades por tiempos de mandato entre autoridades municipales y departamentales.

Fuente: Urgente