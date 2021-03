Busca justicia

Modelo denuncia haber sido abusada mientras caminaba al borde de una terraza

Lunes, 22 de Marzo, 2021

Una supuesta modelo hizo viral su denuncia de violación e implicó a un fotografo profesional de iniciales M. V. de una reconocida tienda de modelaje de encubrir al agresor y no revelar su nombre.

La presunta víctima, grabo su drama caminando al borde de un edificio y poniendo en riesgo su vida. La joven mencionó que durante 10 días viene buscando justicia en la Policía pero hasta ahora han citado a su agresor.

"Desearía que haya sun hoyo y me subsionara.... M. V. destruiste mi vida, te envie varios mensajes y me decis que no me conoces, me decis que no conoces a Pipi tu amigo, voy a subir mis pruebas ya que las autoridades no quieren hacer nada", dijo en su grabación.

La muchacha mencionó que el abuso habría sido cometido el 15 de marzo a manos de tres personas. "No sabes como me siento de sucia, siento que no soy nadie, arruinaste mis sueños, mis planes, desearía que ese día me hubiesen matado", expresó al borde del techo.

El fotógrafo aludido hizo viral otro video en contrapartida para aclarar que nada tiene que ver con la acusación de violación. "Mis amigos saben que tipo de personas soy, esa chica tiene problemas sicológicos, ha intentado hasta matarse y le gusta hacer show", dijo en un video grabado.

El acusado pidió a sus familiares que le busquen ayuda sicológica, insistiendo que la joven de iniciales B. V. no esta en sus cabales. El fotografo hizo circular un audio donde le recrimina a la muchacha del porque lo acusa de violación y ella le responde que las personas interpretaron e iba aclarar en otro video que no fue quien la abuso.

De su lado, la denunciante hizo un segundo video donde muestra el rostro de su agresor de apodo "pipi" y cuestiona al fotógrafo que solo quería encontrar trabajo de modelo y que él la contacto con su agresor. La víctima afirmó que perdió dos dientes a consecuencia de los golpes de su amigo y mostro su boca ensangrentada.