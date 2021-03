Caso de presunto 'golpe de Estado'

Ministerio de Justicia condena las 'agresiones racistas' contra Lidia Patty

Domingo, 21 de Marzo, 2021

El Ministerio de Justicia condenó, la noche del sábado las “amenazas y agresiones racistas” que sufre la exdiputada Lidia Patty, quien fue la que interpuso la denuncia contra exautoridades gubernamentales, policiales y militares por el presunto golpe de Estado del 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio señaló que brindará garantías para p0resevrra la salud e integridad de Patty y recalcó que “pedir justicia por las masacres de Senkata y Sacaba no es delito”.

“El Minsiterio de Justicia condena las amenazas y agresiones racistas y denigrantes contra la ex diputada nacional Lidia Patty. Pedir justicia por las Masacres de Senkata y Sacaba no es delito. Brindamos a la ex legisladora las garantías para preservar su vida e integridad”, señala el mensaje de la mencionada Cartera de Estado.

Ya en pasados días, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también garantizó “toda la seguridad necesaria” a la exdiputada del MAS

“Tuve una reunión con la ex diputada, Lidia Patty, debido a las amenazas de muerte que recibió por parte de algunos radicales. Queremos decir al pueblo boliviano que no se permitirá este tipo de abusos y que brindaremos toda la seguridad necesaria a nuestra hermana, Lidia Patty”, explicó Del Castillo en su cuenta en Twitter.

La reacción de las autoridades de Gobierno llega después de que la propia Patty denunció que recibe amenazas e insultos incluso cuando está en la calle y también a través de las redes sociales.

“Hasta en la calle no puedo andar, estoy recibiendo insultos, que estoy persiguiendo a personas, que no debo hacer, eso es lo que me amenazan de parte de la derecha. Yo sufro, pero no tengo miedo”, manifestó la exparlamentaria.

Patty presentó la denuncia para esclarecer y establecer responsabilidades de todos los hechos que entre octubre y noviembre de 2019 quederivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales. En los últimos días fueron aprehendidos y enviados a la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez y sus dos exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. /Oxígeno