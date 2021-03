La Paz

Arce: Los que nunca han ganado las elecciones quieren atreverse a disputarnos el poder

Viernes, 19 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Foto: RRSS

El presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que ante las “mentiras del fraude” en las elecciones generales de 2019, hoy se está revelando con “contundencia el golpe de Estado”; y que no están movidos por el odio o la venganza, sino por un “afán inquebrantable de justicia”.

La autoridad lanzó un discurso en el congreso de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, organización que es parte del Pacto de Unidad y del instrumento político del Gobierno del Movimiento al Socialismo.

Manifestó que el país está atravesando por una situación importante porque fueron las mujeres de esta organización que enfrentaron “el golpe de Estado” de noviembre de 2019 y “fueron ustedes que nos ayudaron a recuperar la democracia”.

“Los que nos mintieron que había fraude en las elecciones hoy que se está revelando con contundencia el golpe de Estado de 2019, tiene como elemento principal y eje de discusión en el congreso”, dijo Arce.

En una coyuntura de críticas al Gobierno y a la Justicia por las detenciones de exautoridades del Gobierno transitorio, Arce aseguró que no es venganza. “No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país”, exclamó.

Observó que los medios de comunicación difundan información del “golpe de Estado”, pero “nunca hablan de los 36 muertos en noviembre de 2019, sostuvo e instó a que este tema sea discutido en el congreso de mujeres campesinas.

Decenas de afiliadas participan del congreso donde se elegirá a la nueva directiva de la organización, del acto de inauguración también participó el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

Elecciones

El mandatario también se refirió a las elecciones nacionales y subnacionales. Señaló que las organizaciones políticas que ni siquiera llegaban al 5% de votación tuvieron que “bajarse” o retirarse de la carrera electoral. Fustigó que ahora “los que nunca han ganado las elecciones quieren atreverse a disputarnos el poder (…). No lo vamos a permitir”.

Sostuvo que el Movimiento al Socialismo es mayoría y que se hará respetar esa mayoría la que se ha puesto en evidencia en las elecciones nacionales y subnacionales de 2020 y 2021.

“Las elecciones nacionales y subnacionales marcaron claramente el destino de la preferencia del pueblo y eso lo vamos a hacer respetar, hermanas”, arengó en medio de la multitud reunida en un coliseo ubicado en el centro de la ciudad de La Paz.

Exhortó a las Bartolinas y a las organizaciones a mantener la unidad, porque “nos tienen miedo cuando estamos unidos, nos tiemblan cuando estamos unidos”. Negó que exista división y les instó a no creer las mentiras que circulan en las redes sociales.

“Ese requisito de unidad tiene que irradiarse en todas las organizaciones sociales, ya la derecha se inventa rumores, juega con la sicología de las personas y no podemos caer en ese juego, hablan mentiras todo el rato, no hay que creer nada d ellos que dicen las redes sociales, porque o es verdad, no estamos divididos, estamos cada vez más unidos más fortalecidos”, señaló.

Fuente: ANF