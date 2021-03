Una mujer declaró en su contra

Albarracín califica acusación como canallada y dice que se someterá a una prueba de ADN

Jueves, 18 de Marzo, 2021

El exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín negó las acusaciones de haber embarazado a una mujer y abandonado a su bebé. Calificó tales aseveraciones de difamatorias y de ser parte de una guerra sucia por parte de quienes no admiten vivir en democracia.

Anticipó que para comprobar la falsedad de la denuncia se someterá a una prueba de ADN. “En lo concerniente a las mentirosas y difamatorias declaraciones en mi contra, manifiesto públicamente que, como no tengo nada que esconder o encubrir, me someteré voluntariamente a un examen de ADN, precisamente para demostrar la estrategia política de quienes no admiten vivir en democracia y acuden a este tipo de guerra sucia ante su incapacidad de resolver sus diferencias de pensamiento por las vías civilizadas”, dijo Albarracín a radio Splendid, según una nota del diario Página Siete.

El miércoles, la red ATB y el sitio de Facebook Detrás de la Verdad, difundieron el relato de una mujer de 35 años, que prefirió mantener su nombre en reserva, quien aseguró tener una hija con Albarracín, que supuestamente nació prematura y se encuentra en terapia intensiva desde hace más de cinco meses.

“Pese al compromiso del progenitor de asumir su rol de padre, hasta el momento no le brindó ningún tipo de apoyo; al contrario, desapareció”, aseguró la mujer a Detrás de la Verdad.

El exrector de la UMSA se convirtió en un férreo crítico de la gestión del Evo Morales y fue uno de los líderes de las movilizaciones del 21F contra el fraude en las elecciones generales del 2019.

Albarracín también se refirió a las sindicaciones sobre su gestión en la UMSA. “Sobre las supuestas irregularidades en mi gestión como rector y las difamaciones en mi contra, expreso mi firme decisión de someterme a cualquier investigación o peritaje que ponga en evidencia la persecución y la bajeza política del MAS”, escribió en su Twitter.