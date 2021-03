Una mujer denuncia que Waldo Albarracín la embarazó y abandonó a su bebé en terapia intensiva

Una mujer de 35 años denunció que Waldo Albarracín, exrector de la UMSA, la embarazó y luego abandonó a su bebé de cinco meses y medio que se encuentra en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. Ante el riesgo de que la niña muera, la madre decidió hacer pública su acusación, según informaron este miércoles el portal web Detrás de la Verdad y la cadena televisiva ATB, en su versión digital.

“La tarde de este miércoles, una mujer de 39 años que prefirió mantener su identidad en reserva, decidió romper el silencio y reveló que tuvo una hija con el exdefensor del Pueblo y excandidato a alcalde de La Paz, Waldo Albarracín”, señala la información difundida por el portal Detrás de la Verdad.

“La bebé nació con prematurez extrema y con problemas de salud. Hace cinco meses y medio está en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil. Pese al compromiso del progenitor de asumir su rol de padre, hasta el momento no le brindó ningún tipo de apoyo; al contrario, desapareció”, agrega el reporte de prensa.

La mujer, angustiada, acudió al Ministerio de Justicia para solicitar ayuda porque es madre soltera y tiene que compartir su tiempo entre el trabajo y la visita a su pequeña hija recién nacida. Ella “pide que Albarracín se sensibilice y la ayude con la atención”, agrega el informe que también fue reproducido por ATB Digital.

El reporte incluye un video de la mujer denunciante quien señala que tiene “una niña de cinco meses y medio que está internada en el Materno (…), no cuento con el apoyo de su padre, de Waldo. He intentado las últimas semanas comunicarme con él, pero ha restringido, ha bloqueado todo tipo de comunicación sabiendo que la situación de mi niña es altamente delicada”.

“Cuando estaba en etapa de gestación, él decía que iba a asumir su responsabilidad de padre, pero siempre resaltaba que no lo hiciera público, que manejara este tema con bajo perfil por la condición que él tiene de ser una figura pública. Él no quería que la gente sepa y por eso me pedía que no dijera nada”, relató la entrevistada.

“He esperado bastante tiempo de que él se sensibilice ante la situación de su hija, pero no lo ha hecho hasta ahora (…). Pensé que era una persona, como él dice ser, ‘defensor de los derechos humanos, una persona intachable, altamente sensible, altruista’, y me doy cuenta de que es todo lo contrario y hasta ahora me indigna la actitud que él está mostrando para con su hija, sabiendo en la situación que ella se encuentra”, indicó la denunciante.