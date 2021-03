Comicios pasados

Exjefe de la Misión de la OEA: Hubo fraude electoral en 2019 para beneficiar a Evo

Jueves, 18 de Marzo, 2021

El excanciller de Costa Rica, Manuel Gonzáles, quien lideró la Misión de Observación de la OEA y denunció fraude electoral en 2019, fue contunde este miércoles al señalar que “no le cabe duda” que en las elecciones de 2019 ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Evo Morales.

“No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente (Evo) Morales en las elecciones de 2019”, señaló Gonzáles durante una entrevista con Fernando del Rincón en CNN.

Gonzáles, quien aclaró que habla a título personal y no en representación de la OEA, manifestó también que el informe que se presentó en 2019 fue técnico y no político. “Lo que se demostró fue muy serio”, señaló.

El excanciller también apuntó que a pesar de que hubo la publicación de informes para intentar desvirtuar la auditoria que realizó la OEA en 2019, hasta ahora ningún documento tuvo “la fuerza ni la rigurosidad intelectual” para hablar sobre las terminales paralelas y la adulteración flagrante de las actas. Añadió que las teorías del supuesto “golpe de Estado” surgieron luego de la presentación del informe técnico.

“No me cabe la duda de que hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado”, reiteró Gonzáles y cuestionó que no se abran procesos contra los responsables del fraude.

Fuente: Los Tiempos