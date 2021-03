Demandan justicia

Sectores de El Alto se suman a la marcha en defensa del Gobierno

Advierten a cívicos que 'no quedará impune' lo de Senkata

Miércoles, 17 de Marzo, 2021

Diferentes sectores sociales afines de la ciudad de El Alto, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se sumarán a la marcha de este 22 de marzo en demanda de justicia por los hechos de violencia ocurridos en esa urbe en 2019 y advirtieron a los cívicos de Santa Cruz que por los hechos luctuosos no quedarán impunes.

La movilización fue convocada este miércoles por el Pacto de Unidad y se anunció será en los nueve departamentos del país. Los sectores sociales buscan que se den con los responsables de las muertes y heridos que se cometieron durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.

“Queremos decirle a este señor (Rómulo Calvo) no va a quedar impune lo que se hizo en Senkata. Han venido acribillar a nuestros hermanos y como ciudad de El Alto, nosotros no vamos a permitir que quede así y peor todavía, no vamos a ser cómplices de ellos”, afirmó el dirigente David Apaza.

El secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes, Víctor Tarqui, afirmó que la decisión de sumarse a la movilización fue asumida por el Gran Cuartel General de El Alto que agrupa a diferentes sectores y organizaciones sociales.

“Las organizaciones sociales va a pedir justicia para aquellos compañeros que han caído precisamente en Senkata heridos y detenidos. Queremos la liberación inmediata de los compañeros que han sido detenidos injustamente”, añadió.

El 19 de noviembre de 2019, en medio de un operativo militar - policial, amparado en un decreto firmado por el entonces gobierno de Jeanine Añez, se intervino la planta de Senkata para bajar combustibles a la ciudad de La Paz, en medio del conflicto poselectoral. La intervención derivó en la muerte de 10 personas. /Erbol