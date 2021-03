Supuestos delitos de incumplimiento de deberes

Mesa respalda a Arias y dice que la persecución se extiende a las autoridades electas

Miércoles, 17 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Carlos Mesa (izq.) e Iván Arias.

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su apoyo y solidaridad a Iván Arias, debido a que el alcalde electo de la ciudad de La Paz fue citado por la Fiscalía por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resolución contrarias a la constitución y a las leyes tipificadas en el código penal.

“Mi solidaridad y apoyo a Iván Arias frente al intento del gobierno del MAS de iniciarle procesos judiciales amañados. La persecución se extiende ahora a las autoridades electas. Ante el abuso, debe imponerse la legalidad, la justicia y el derecho, como lo demanda el pueblo”, escribió Mesa.

Tras que el Fiscal de Materia, Johan Muñoz Mejía, emitiera una citación en contra Arias, el alcalde electo dijo que pese a que aún no recibió la notificación asistirá a la Fiscalía el próximo 23 de marzo como dice la misiva; sin embargo, no descarta que sea parte de la persecución política motivo por el cual sugiere al presidente Luis Arce, Gobernar el país y que su guía sea David Choquehuanca y no “otras fuerzas" que buscan debilitar su gobierno.

Al respecto de su citación como sindicado, la autoridad edil dijo: “sabemos a lo que nos hemos metido, quieren hacer cualquier cosa apara escamotear nuestra victoria, les duele que una candidatura que no tenía `dinero, que no tenía un gobierno municipal, un gobierno nacional ha logrado la victoria que ha logrado, les duele, en vez de reconocer abierta y humildemente su derrota”.

Fuente: Urgente