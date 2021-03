Presunto golpe de Estado

Andrónico: Arce no es ningún títere; Mesa, 'Tuto' y Doria Medina están obsesionados con Evo

Miércoles, 17 de Marzo, 2021

Ref. Fotografia: Luis Arce. Foto: Archivo

Ante el silencio de los jefes de Estado sobre las detenciones y procesos por el presunto “golpe”, Luis Arce y David Choquehuanca, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este miércoles que el presidente no es ningún títere de Evo Morales como sostiene la oposición política. Aseguró que el mandatario está preocupado en asuntos de la gestión de gobierno.

En su criterio, lo que pasa es que el líder de la oposición política y expresidente, Carlos Mesa; el expresidente, Jorge “Tuto” Quiroga; y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina están obsesionados con Evo.

“De ninguna manera, (Arce no es un títere). Nuestro hermano Evo Morales no tiene absolutamente nada que ver, les doy mi palabra. La oposición, principalmente el señor Tuto Quiroga, el señor Doria Medina (y) el señor Carlos Mesa, están obsesionados con Evo Morales. En este momento el presidente es Lucho Arce y vicepresidente David Choquehuanca. Nuestro hermano Evo Morales es presidente del MAS-IPSP, no tiene nada que ver que esté manejando a Lucho Arce como títere, es totalmente falso”, aseveró Rodríguez.

Desde que se conoció de las órdenes de aprehensión contra exautoridades del gobierno de Jeanine Añez, Arce no se refirió al tema, es más durante varios no apareció en actos públicos. Por el contrario, los más activos y enérgicos en los pronunciamientos del caso fueron el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y los el actuales ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Carlos Del Castillo.

Rodríguez manifestó que Arce se encuentra ocupado en temas de la reactivación económica, gestión de gobierno y en la contención de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Afirmó que el tema del presunto golpe de Estado corresponde ser tratado por la justicia y el ministerio del área.

En una entrevista con la cadena CNN por Fernando del Rincón, Tuto Quiroga fue consultado: “¿qué dignidad puede tener Arce para que Evo Morales lo opaque de esta manera?; es decir, dónde tiene (Arce) un ápice de integridad para decir, momento todos, yo soy el presidente aquí”.

El exmandatario respondió: “ser títere no es bueno, ser tirano es malo y ser títere de un tirano es peor todavía y ese es el papel triste de Luis Arce”.

Rodríguez sobre la OEA

El Presidente del Senado también se refirió al pronunciamiento de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acusó de una intromisión en asuntos internos del país. Adelantó que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia se solicitará al organismo internacional un informe para conocer la intención del comunicado que realizó respecto a las detenciones de exautoridades en el país.

Añadió que es pertinente que países de Sudamérica conozcan la forma de actuar de la OEA en Bolivia, así como lo hizo en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

La Secretaría General de la OEA planteó la conformación de una comisión internacional con la Organización de Naciones Unidas para investigar casos de corrupción desde el último periodo del expresidente Morales y el periodo de transición de Áñez. Esta jornada, la OEA emitió un nuevo comunicado en la que reafirmó la necesidad de juicios justos, creíbles e imparciales sobre los hechos de sangre de noviembre de 2019.

Fuente: ANF